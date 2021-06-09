Україна вивела війська з Афганістану після завершення місії НАТО (фото)

Військовослужбовці ЗСУ під час операції виконували обов'язки штабних офіцерів, вели інженерну розвідку та займалися знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Україна вивела свої війська з Афганістану після участі в місії НАТО "Рішуча підтримка" (Resolute Support Mission). Усі українські військовослужбовці повернулися на Батьківщину з 1 по 5 червня рейсом літака Повітряних сил України Іл-76МД. Про це повідомила пресслужба Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

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У складі місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані був 21 військовослужбовець ЗСУ. Серед завдань українських бійців було:

виконання обов'язків на посадах штабних офіцерів у штабі місії РП-А;

ведення інженерної розвідки шляхів руху, об'єктів і місцевості;

здійснення заходів із протидії застосування саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування.

Отриманий досвід українські військовослужбовці будуть використовувати, зокрема, для протидії агресії РФ на Донбасі.

Зазначається, що планове повернення українських військових відбулося згідно з рішенням боку НАТО щодо завершення діяльності місії "Рішуча підтримка". Його ухвалювали 14 квітня 2021 за результатами засідання Північноатлантичної ради на рівні глав МЗС і Міноборони країн-контрибуторів операції.

[ + – ] Українські війська в операції "Рішуча підтримка" в Афганістані Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Українські війська в операції "Рішуча підтримка" в Афганістані Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Українські війська в операції "Рішуча підтримка" в Афганістані Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Українські війська в операції "Рішуча підтримка" в Афганістані Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Українські війська в операції "Рішуча підтримка" в Афганістані Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Українські війська в операції "Рішуча підтримка" в Афганістані Фото: Генштаб ВСУ

Місія "Рішуча підтримка" розпочалася 1 січня 2015 року в рамках реалізації рішення саміту НАТО, який відбувся у травні 2012 року, щодо допомоги уряду Афганістану підтримки в розвитку місцевої армії.

Нагадаємо, в квітні в Міноборони повідомляли, що українських військових залучатимуть і в інші місії НАТО, зокрема — в Іраку та Середземному морі ("Морський охоронець").

Також ветеранів війни на Донбасі, бійців ЗСУ відправляли для участі в миротворчій місії в Косово у складі міжнародних сил KFOR (Kosovo Force), що підтримують мир у Косово під патронатом НАТО.