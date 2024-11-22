Вдарили "Рубежом" і вигадали "Орешник". Чи зійде Росії з рук перший у світі удар МБР

Москва і Вашингтон явно применшують значення недавнього удару РФ по Дніпру. Пентагон заявляє про балістичну ракету середньої дальності, а Володимир Путін — про новий комплекс "Орешник", про який ніколи раніше не згадувалося. Опитані Фокусом військові аналітики говорять про спроби пом'якшити наслідки атаки зброєю масового ураження.

Президент Росії Володимир Путіна під час звернення до росіян 21 листопада заявив, що по заводу "Південмаш" у Дніпрі вдарили новітньою балістичною ракетою "Орешник" в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні.

Західні засоби ППО, за словами російського лідера, безсилі перед "Орешником", адже ці ракети атакують цілі зі швидкістю 10 махів, приблизно 2,5–3 кілометри на секунду. Перед черговим запуском Росія попередить мирних жителів в Україні та громадян дружніх держав про необхідність покинути зони можливого ураження.

Примітно, що у відкритому доступі відсутні будь-які дані про російську ракету "Орешник". У Пентагоні заявили, що це була балістична ракета середньої дальності (БРСД), створена на базі ракети РС-26 "Рубеж". Представниця відомства Сабріна Сінгх також сказала, що Штати попередньо повідомили через канали зниження ядерного ризику про пуск ракети за короткий час до запуску.

Західні видання також вказували, що удар по Дніпру завдавався ракетою середньої дальності, а не міжконтинентальною (МБР). Financial Times нагадала, що відповідно до Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-III), підписаного 8 квітня 2010 року в Празі, МБР визначається як балістична ракета наземного базування з дальністю польоту понад 5500 км.

Більшість МБР мають дальність польоту від 8000 до 15 000 км. Середня дальність МБР вважалася на рівні 1000 — 5500 км, а менша — від 500 до 1000 км. Але навіть середня дальність забезпечує Росії можливість здійснити ядерний удар по будь-якій точці в Євросоюзі зі своєї території.

Звідки взявся міф про "Орешник"?

Позначення "Орешник", як стверджує команда аналітиків Defence Express, могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над "виробом" РС-26 "Рубеж". Така "подвійність" для російського ВПК — у порядку речей. Наприклад, крилата ракета Х-101 позначається як "виріб 504".

Кремль явно переслідував мету психологічного впливу "Орешником" на країни Заходу і створити враження, що у РФ з'явилися нові ракетні потужності. На початок 2024 року Росія мала в своєму розпорядженні 521 МБР наземного і морського базування, арсенал накопичувався понад два десятки років.

Військовий оглядач Олександр Коваленко зауважує відсутність сенсу у створенні нової гіперзвукової ядерної ракети за наявності "Кинджалів" і "Цирконів". Характеристики цих ракет схожі, але вони неодноразово збивалися ЗРК Patriot і SAMP/T. Велика частина території України також перебуває в зоні досяжності російських ОТРК "Іскандер" і звичайних крилатих ракет.

Оснастити ядерною боєголовкою можна всі перераховані вище види озброєнь. У листопаді 2022 року по Україні вже випускали крилату ракету Х-55 з імітатором ядерного заряду, тому ракети середньої або міжконтинентальної дальності у війні з сусідньою державою використовувати безглуздо.

Російські ЗМІ та мілітарі-блогери, за спостереженнями Коваленка, отримали указ применшувати значення ракети, якою завдали удару по Дніпру. Путін вимушено заявив про якийсь гіперзвуковий, конвенційний "Орешник", побоюючись відповіді міжнародної спільноти.

На переконання полковника запасу, ексспікера Генерального штабу ЗСУ Владислава Селезньова, Росія вдарила по Дніпру саме ракетою РС-26 "Рубеж". Випробування і розгортання снаряда забороняв Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), підписаний СРСР і США 8 грудня 1987 року.

До 2019 року США і Росія були учасниками ДРСМД. Москва таємно продовжила розробляти ракети цієї категорії, що змусило Штати вийти з договору.

Путін у відеозверненні сказав, що російські ракетники назвали випущену по Дніпру ракету "Орешник". Але військові ніколи не придумують назви ракетам — це прерогатива виробників, зауважує експерт.

"Міф про "Орешник" поширюється швидко, але маніпулюють відомостями і наші західні союзники. Пентагон говорить про БРСД, але потрібна жорстка реакція на таку зухвалу поведінку Москви. Щоб знизити градус напруги, у Вашингтоні висувають версію про удар ракетою середньої дальності", — пояснює він Фокусу.

Росія демонструє світу готовність підвищувати ставки, а Україна тим часом стала полігоном битви між НАТО й агресором. Однак Альянс досі не з'явився на полі бою, констатує аналітик.

"Президент РФ упевнений, що не отримає серйозної відповіді. Якоюсь мірою він має рацію: ми не бачимо серйозних заяв і позачергових засідань Радбезу. Вперше в історії людства в бойовому режимі задіяна стратегічна ракета. Міжнародні організації показали страх. Значить далі по Україні полетять "Тополі", "Ярси" та інші типи МБР", — підкреслює Селезньов.

Як відбиватися від російських МБР?

Атаку ракетою РС-26 "Рубеж" майже неможливо відбити звичайними засобами ППО. Єдиний варіант захисту — збивати її на великій висоті, до моменту відділення бойових блоків. Теоретично, частини, що розпалися, може збивати комплекс Patriot, але фактичних випадків успішного перехоплення ракети не було.

Українські військові аналітики зазначають, що збивати міжконтинентальні ракети РС-26 "Рубеж" здатні дорогі американські комплекси THAAD. Україна не має їх на озброєнні, а у союзників США він є в обмеженій кількості.

Крім THAAD, США володіють системами захисту від балістичних ракет малої та середньої дальності Aegis BMD з ракетами-перехоплювачами Standard Missile-3 (SM-3), але вона не ефективна в боротьбі з маневрованими ракетами.

Ще одна американська система GMD перехоплює МБР на висоті в космічному просторі, але її ефективність залежить від наявності точних даних про траєкторію. Виходячи з наявних даних, перехоплення РС-26 "Рубеж" можливе у разі поєднання роботи сучасних засобів ППО, супутникового спостереження, радіолокаційного впливу і точних розвідданих.

Нагадаємо, експерти розповідали, що буде, якщо російську МБР начинити ядерним зарядом. Наслідки вибуху відчують жителі Росії, Білорусі, Туреччини та Європи.

Велика Британія і Франція нещодавно дозволили Україні бити далекобійними ракетами по Курській області Росії. Згода послідувала за рішенням США зняти обмеження на удари ракетами ATACMS.