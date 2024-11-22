Ударили "Рубежом" и выдумали "Орешник". Сойдет ли России с рук первый в мире удар МБР

Москва и Вашингтон явно преуменьшают значение недавнего удара РФ по Днепру. Пентагон заявляет о баллистической ракете средней дальности, а Владимир Путин — о новом комплексе "Орешник", о котором никогда прежде не упоминалось. Опрошенные Фокусом военные аналитики говорят о попытках смягчить последствия атаки оружием массового поражения.

Президент России Владимир Путина во время обращения к россиянам 21 ноября заявил, что по заводу "Южмаш" в Днепре ударили новейшей баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Западные средства ПВО, по словам российского лидера, бессильны перед "Орешником", ведь эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов, около 2,5-3 километров в секунду. Перед очередным запуском Россия предупредит мирных жителей в Украине и граждан дружественных государств о необходимости покинуть зоны возможного поражения.

Примечательно, что в открытом доступе отсутствуют какие-либо данные о российской ракете "Орешник". В Пентагоне заявили, что это была баллистическая ракета средней дальности (БРСД), созданная на базе ракеты РС-26 "Рубеж". Представитель ведомства Сабрина Сингх также сказала, что Штаты предварительно уведомили через каналы снижения ядерного риска о пуске ракеты за короткое время до запуска.

Западные издания также указывали, что удар по Днепру наносился ракетой средней дальности, а не межконтинентальной (МБР). Financial Times напомнила, что в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), подписанным 8 апреля 2010 года в Праге, МБР определяется как баллистическая ракета наземного базирования с дальностью полета более 5500 км.

Большинство МБР имеют дальность полета от 8000 до 15 000 км. Средняя дальность МБР считалась на уровне 1000 — 5500 км, а меньшая — ​​от 500 до 1000 км. Но даже средняя дальность обеспечивает России возможность осуществить ядерный удар по любой точке в Евросоюзе со своей территории.

Откуда взялся миф про "Орешник"?

Обозначение "Орешник", как утверждает команда аналитиков Defence Express, могло фигурировать в рабочей документации в рамках работы над "изделием" РС-26 "Рубеж". Такая "двойственность" для российского ВПК — в порядке вещей. К примеру, крылатая ракета Х-101 обозначается как "изделие 504".

Кремль явно преследовал цель психологического влияния "Орешником" на страны Запада и создать впечатление, что у РФ появились новые ракетные мощности. К началу 2024 года Россия располагала 521 МБР наземного и морского базирования, арсенал накапливался более двух десятков лет.

Военный обозреватель Александр Коваленко замечает отсутствие смысла в создании новой гиперзвуковой ядерной ракеты при наличии "Кинжалов" и "Цирконов". Характеристики данных ракет схожие, но они неоднократно сбивались ЗРК Patriot и SAMP/T. Большая часть территории Украины также находится в зоне досягаемости российских ОТРК "Искандер" и обычных крылатых ракет.

Оснастить ядерной боеголовкой можно все вышеперечисленные виды вооружений. В ноябре 2022 года по Украине уже выпускали крылатую ракету Х-55 с имитатором ядерного заряда, поэтому ракеты средней или межконтинентальной дальности в войне с соседним государством использовать бессмысленно.

Российские СМИ и милитари-блогеры, по наблюдениям Коваленко, получили указ преуменьшать значение ракеты, которой нанесли удар по Днепру. Путин вынужденно заявил про некий гиперзвуковой, конвенционный "Орешник", опасаясь ответа международного сообщества.

По убеждению полковника запаса, экс-спикера Генерального штаба ВСУ Владислава Селезнева, Россия ударила по Днепру именно ракетой РС-26 "Рубеж". Испытания и развертывания снаряда запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный СССР и США 8 декабря 1987 года.

До 2019 года США и Россия были участниками ДРСМД. Москва в тайне продолжила разрабатывать ракеты этой категории, что заставило Штаты выйти из договора.

Путин в видеообращении сказал, что российские ракетчики назвали выпущенную по Днепру ракету "Орешник". Но военные никогда не придумывают названия ракетам — это прерогатива производителей, замечает эксперт.

"Миф про "Орешник" распространяется быстро, но манипулируют сведениями и наши западные союзники. Пентагон говорит о БРСД, но нужна жесткая реакция на столь дерзкое поведение Москвы. Чтобы снизить градус напряжения, в Вашингтоне выдвигают версию про удар ракетой средней дальности", — поясняет он Фокусу.

Россия демонстрирует миру готовность повышать ставки, а Украина тем временем стала полигоном битвы между НАТО и агрессором. Однако Альянс до сих пор не появился на поле боя, констатирует аналитик.

"Президент РФ уверен, что не получит серьезный ответ. В какой-то мере он прав: мы не видим серьезные заявления и внеочередные заседания Совбеза. Впервые в истории человечества в боевом режиме задействована стратегическая ракета. Международные организации показали страх. Значит далее по Украине полетят "Тополя", "Ярсы" и другие типы МБР", — подчеркивает Селезнев.

Как отбиваться от российских МБР?

Атаку ракетой РС-26 "Рубеж" почти невозможно отразить обычными средствами ПВО. Единственный вариант защиты — сбивать ее на большой высоте, до момента отделения боевых блоков. Теоретически, распавшиеся части может сбивать комплекс Patriot, но фактических случаев успешного перехвата ракеты не было.

Украинские военные аналитики отмечают, что сбивать межконтинентальные ракеты РС-26 "Рубеж" способны дорогие американские комплексы THAAD. Украина не имеет их на вооружении, а у союзников США он имеется в ограниченном количестве.

Кроме THAAD, США обладают системами защиты от баллистических ракет малой и средней дальности Aegis BMD с ракетами-перехватчиками Standard Missile-3 (SM-3), но она не эффективна при борьбе с маневрируемыми ракетам.

Еще одна американская система GMD перехватывает МБР на высоте в космическом пространстве, но ее эффективность зависит от наличия точных данных о траектории. Исходя из имеющихся данных, перехват РС-26 "Рубеж" возможен при сочетании работы современных средств ПВО, спутникового наблюдения, радиолокационного воздействия и точных разведданных.

Напомним, эксперты рассказывали, что будет, если российскую МБР начинить ядерным зарядом. Последствия взрыва ощутят жители России, Беларуси, Турции и Европы.

Великобритания и Франция недавно разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по Курской области России. Согласие последовало за решением США снять ограничения на удары ракетами ATACMS.