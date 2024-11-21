Угроза Западу после ударов ATACMS: зачем бить по Днепру межконтинентальной ракетой?

Любая крылатая или баллистическая ракета РФ — это носитель ядерного оружия. При желании обычный "Искандер" донесет боеголовку до цели, но в Москве выбрали ракету из семейства МБР для удара на расстоянии менее 1000 километров. Фокус разобрался, в чем смысл такой атаки.

Россия в ходе атаки утром 21 ноября применила новый тип вооружения в ходе массированного удара по Украине. Из в Астраханской области оккупанты запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), тип которой устанавливает экспертиза.

Воздушные силы Украины заявили, что российские войска атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра ракетами разных типов, в том числе МБР. Использование новой российской ракеты подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Все характеристики, включая скорость и высоту, по его оценкам, соответствуют МБР.

В СМИ появилась версия о запуске по Днепру ракеты "Рубеж", носителя ядерного заряда, способного поражать цели на расстоянии до 6 000 километров. Сообщения об угрозе применения ВС РФ баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж" появились еще 20 ноября. В этот же день в Киеве закрылись посольства CША и ряда европейских стран.

В соцсетях распространяются видео прилетов МБР, как утверждается, по заводу "Южмаш". На кадрах можно увидеть разлеты боевых блоков ракеты, но как таковых взрывов на земле не было.

РС-26 "Рубеж" и другие ракеты такого же класса "Тополь" и "Ярс" разрабатывалиcь как оружие массового поражения. "Рубеж" имеет четыре раздельных блока с мощностью 0,3 мегатонны каждая. Такая система разделения называется "автобус", рассказывал главный редактор Defense Express Олег Катков.

Демонстрация ядерного удара: какой смысл бить МБР по Днепру?

Cтарший аналитик Австралийского института стратегической политики Малколм Дэвис уверен, что запуском МБР по Днепру в Москве пытались вынудить Запад прекратить поддержку Украины. Также это своеобразный сигнал-ответ на удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории: утром 20 ноября бомбардировщики ВСУ выпустили 10 крылатых ракет Storm Shadow по командному пункту группировки войск "Север" цели в Марьино Курской области.

Обновленная ядерная доктрина России позволяет использовать ядерное оружие в ответ на использование Украиной западных неядерных дальнобойных ракет. Вероятно, войска РФ продемонстрировали в Днепре готовность нанести ядерный удар.

Теоретически на МБР можно установить фугасную боевую часть, но практического смысла в этом мало. Большинство территории Украины — в зоне досягаемости российских ОТРК "Искандер" и обычных крылатых ракет, комментирует Фокусу исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, на имеющихся видеозаписях удара МБР видны последствия кинетического удара после падения частей ракеты. Это может свидетельствовать об оборудовании ракеты габаритными макетами ядерных зарядов.

"Сомневаюсь в целесообразности использования ракет средней или межконтинентальной дальности против Украины. У России есть большой арсенал тактического ядерного вооружения. Практической цели этот удар очевидно не имел, это "выстрел пушкой по воробьям", — считает аналитик.

Оснастить ядерной боеголовкой можно "Искандеры", "Кинжалы", крылатые ракеты типа Х-55 и Х-102 и многие другие снаряды. К примеру 17 ноября 2022 года ВС РФ выпустили по Украине крылатую ракету Х-55 с имитатором ядерного заряда.

Цель такого шага — шантаж, демонстрация способностей и повышение ставок Кремлем. Попытка запугать лидеров стран Запада, подорвать поддержку Украины в критический момент войны. Наибольшее преимущество президента России Владимира Путина в этой войне — умение запугивать лидеров иностранных государств.

"Преступный удар [по Днепру] лишний раз доказывает, что Москва хочет запугать свободный мир. Единственный возможный ответ — военная и политическая поддержка Украины, снятие всех политических ограничений в пользу здоровой военной стратегии. Возможные уступки стран Запада могут иметь значительно хуже последствия, чем удар 21 ноября", — добавил Жмайло.

Семейство МБР не предназначены для поражения целей на столь малом расстоянии: ударившая по Днепру ракета пролетела около 800 километров, добавляет руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Посольства американские в Киеве предупреждали, но ударили по Днепру. Побоялись, что ракету собьют украинские ПВО? Россияне не раз говорили о непобедимости "Кинжалов" и "Искандеров", но война доказала обратное. Представьте, а вдруг "Ярс" уничтожат?" — замечает он.

С военно-политической точки зрения удар по Днепру выглядит как переход на новый уровень эскалации. Даже в ответ на удары ракетами ATACMS и Storm Shadow это — несопоставимая мера. Техническая возможность нанести удар тактическим ядерным оружием есть, но в Кремле опасаются последствий такого шага не только от Запада, но и Китая вместе с Индией, сходятся во мнении военные эксперты.

Напомним, в России хотят восстановить пять производственных цехов для выпуска твердотопливных двигателей для баллистических ракет "Искандер-М" и МБР "Ярс". Координаты заводов имеются в открытом доступе.

Российские войска также продвигаются на Донбассе в районе Дарьино, Курахово, Нижнего Клина, Кремневого, Раздольного, Новодонецкого и Дальнего. За прошлые сутки состоялось 153 боестолкновения.