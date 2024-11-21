Донбасс и Курская область: ВС РФ продвинулись сразу возле 7 населенных пунктов, — DeepState

Аналитики DeepState также добавили, что ситуация по расстрелу военнопленных и существенных потерь личного состава Сил обороны требует уточнения. Однако вероятную казнь украинских бойцов уже прокомментировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

За последние сутки российские оккупационные войска продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся в Дарьино, Курахово, возле Нижнего Клина, Кремневого, Раздольного, Новодонецкого, Дальнего", — говорится в сообщении.

В Генеральном штабе сообщили, что за прошедшие сутки состоялось 153 боевых столкновения.

"Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка оккупанты 29 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. Такое же количество атак противника остановили наши защитники в районе Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки, что на Времовском направлении", — отметили в ведомстве.

Аналитики также добавили, что на уточнении происходит ситуация в Ольговском лесу, которая "повлекла за собой существенные потери личного состава и расстрелы наших пленных". Аналитики попросили о сотрудничестве участников и свидетелей событий.

В DeepState имели в виду вероятный расстрел украинских военнопленных, попавших в российское окружение на Курщине. Информация о возможном военном преступлении публиковалась в местных пабликах.

На сообщение отреагировал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста.

"Международное сообщество должно действовать немедленно. Страна-оккупант в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Россию нужно остановить. Враг ответит за каждое преступление", — добавил омбудсмен.

Напомним, что утром 21 ноября Россия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами. Утром взрывы раздавались в двух городах.

В результате атаки в Днепре повреждено промышленное предприятие. Также в нескольких областях введены графики отключения света.