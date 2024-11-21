Донбас та Курська область: ЗС РФ просунулись відразу біля 7 населених пунктів, — DeepState

Аналітики DeepState також додали, що ситуація щодо розстрілу військовополонених та суттєвих втрат особового складу Сил оборони потребує уточнення. Однак ймовірну страту українських бійців вже прокоментував омбудсман Дмитро Лубінець.

За останню добу російські окупаційні війська просунулися одразу біля декількох населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся в Дар'їно, Кураховому, біля Нижнього Клину, Крем'яного, Роздольного, Новодонецького, Дальнього", — йдеться в повідомленні.

В Генеральному штабі повідомили, що протягом минулої доби відбулось 153 бойових зіткнення.

"Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Таку ж кількість атак противника зупинили наші оборонці в районі Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки, що на Времівському напрямку", — зазначили у відомстві.

Аналітики також додали, що на уточненні відбувається ситуація в Ольгівському лісі, яка "потягнула за собою суттєві втрати особового складу та розстріли наших полонених". Аналітики попросили про співпрацю учасників та свідків подій.

В DeepState мали на увазі ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині. Інформація про можливий воєнний злочин публікувалась в місцевих пабліках.

На повідомлення відреагував уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що направив листи до ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин", — додав омбудсман.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада Росія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами. Зранку вибухи лунали у двох містах.

В результаті атаки в Дніпрі пошкоджено промислове підприємство. Також в декількох областях введені графіки відключення світла.