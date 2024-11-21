Росія б'є по Україні крилатими та балістичними ракетами: вибухи лунали у двох містах

За даними моніторингових каналів, одразу шість бортів Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет в напрямку України у дві хвилі. Також існувала загроза застосування аеробалістичних ракет "Кинджал" через активізацію винищувачів МіГ-31К.

У четвер вранці, 21 листопада, ЗС РФ підняли в небо стратегічну авіацію та здійснили пуски ракет у напрямку України. Фокус зібрав в одному матеріалі усю наявну на момент публікації інформацію

О 05:04 ранку 21 листопада по всій території Україні оголошена повітряна тривога у зв'язку з можливим ракетним Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ракетного озброєння ракет через виліт МіГ-31К.

О 05:19 стало відомо про швидкісну ціль у напрямку Дніпра зі сходу. Згодом ЗМІ повідомили про декілька вибухів в Дніпрі. Місцеві канали повідомляють, що після вибуху в одному з районів міста сталася пожежа.

Моніторингові канали повідомили, що о 05:30 відбулись пуски КР Х-101 з району Саратовської області. Пуски відбулись у дві хвилі з району Саратовської області РФ. Біля державного кордону України вони очікувались від 06:20.

До того ж станом на 06:00 21 листопада 2024 в Чорному морі 24 ворожі кораблі, з яких 5 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет. Про це повідомили в Генеральному штабі України.

Станом на 06:34 всі 6 бортів Ту-95мс здійснили посадку на аеродромах "Енгельс", та "Приволзький" у Саратовській та Астраханській областях РФ відповідно. Також на аеродромі "Саваслєйка" сіли 2 Міг-31К. Однак по країні тривала превентивна загроза крилатих ракет та загроза балістики.

О 06:39 стало відомо про входження перших ракет Х-101/555 в повітряний простір України через Чернігівську область. Вони проходили через Ніжинський район у напрямку Полтавської області.

Згодом стало відомо, що крилаті ракети змінили курс у напрямку Київської області.

О 06:51 ракети моніторингові групи повідомили, що ракети почали маневрувати. Зазначалось, що вони йдуть в сторону Полтавської області на/через Лубни. О 06:57 ракети змінили курс на Сумську область, згодом — в сторону Харківської області.

О 07:00 Повітряні Сили ЗС України повідомили про дві ракети на Миргород. Пізніше, о 07:10 моніторингові канали повідомляли про 3 групи крилатих ракет від Полтави та Кременчука на Кам'янське, Дніпропетровщина. Згодом в Кременчуці пролунали вибухи. о 07:10 вибухи було чутно в Дніпрі.

Нагадаємо, що 20 листопада українці були в очікуванні масованої атаки ЗС РФ. У ЦПД повідомили про підготовку Росією серії атак, ворог місяцями накопичував для цього ракети. 20 листопада в Україні почали закриватись посольства через загрозу обстрілу. Було відомо про чотири закритих диппредставництва.