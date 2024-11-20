Можливий обстріл України 20 листопада: чотири посольства зачинились у Києві

За інформацією журналістів, закриття диппредставництв не пов'язане із посиленням ядерної риторики Путіна. Деякі посольства тимчасово не працюватимуть у столиці через загрозу комбінованого ракетно-дронового удару.

В Україні закрилось чотири посольства. Це зроблено як запобіжний захід у зв'язку з інформацією про "потенційну значну повітряну атаку" 20 листопада. Фокус розповідає, що наразі відомо про закриття іноземних диппредставництв.

Першим такий тимчасовий запобіжний захід оголосило посольство США. На його сайті зазначено, що представництво отримало конкретну інформацію про "потенційну значну повітряну атаку" 20 листопада.

"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну повітряну атаку 20 листопада. Як запобіжний захід посольство буде закрито, а його співробітникам доручено сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що варто слідкувати за оновленнями місцевих ЗМІ та заздалегідь варто дізнатись про укриття. В разі оголошення повітряної тривоги громадянам США порадили сховатись та дотримуватись вказівок українських чиновників та рятувальників у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Закриття посольства пов'язане не з посиленням ядерної риторики Кремля, а із ​загрозою комбінованого нападу безпілотників і ракет. Про це заявляє "Суспільне" з посиланням на джерела в дипломатичній місії.

"Закриття посольства пов'язане з повітряними тривогами, включно з підвищенням можливої ​​загрози комбінованого нападу з безпілотників і ракет, як це сталося нещодавно. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, співпрацюючи з українськими партнерами", — розповіли джерела у посольстві США журналістам.

Згодом іспанське агентство EFE повідомило, що посольство Іспанії не надаватиме послуг протягом дня через "підвищений ризик повітряних атак по всій Україні".

Дипломатичне повідомлення надіслало електронні листи громадянам Іспанії, які проживають в Україні. В ньому диппредставництво рекомендує "вживати надзвичайних заходів безпеки, відмовлятися від усіх рекомендацій місцевої влади та потурбуватися про укриття".

В посольстві Італії також повідомили про призупинення роботи.

"Американське посольство поділилося на своєму сайті інформацією про можливу повітряну атаку високої інтенсивності сьогодні, 20 листопада. Як запобіжний захід посольство в Києві сьогодні залишиться закритим для публіки. Проте посольство продовжує працювати", — зазначили у відомстві.

У разі повітряної тривоги всім громадянам Італії, які перебувають в Україні, диппредставництво рекомендувало дотримуватися найсуворіших заходів зі зменшення ризику та негайно звернутися до найближчого укриття.

Також 20 листопада повідомило про закриття і посольство Греції.

"Посольство Греції, з міркувань безпеки, залишиться сьогодні закритим для громадськості. Будь ласка, адже ви уникаєте поїздок та залишайтеся в безпечних місцях", — йдеться у повідомленні диппредставництва.

Нагадаємо, що на закриття посольства відреагував керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що росіяни робили запаси ракет, "Калібрів" і балісти ки на серію обстрілів України протягом місяців.