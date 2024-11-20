Возможный обстрел Украины 20 ноября: четыре посольства закрылись в Киеве

По информации журналистов, закрытие диппредставительств не связано с усилением ядерной риторики Путина. Некоторые посольства временно не будут работать в столице из-за угрозы комбинированного ракетно-дронового удара.

В Украине закрылось четыре посольства. Это сделано в качестве меры предосторожности в связи с информацией о "потенциальной значительной воздушной атаке" 20 ноября. Фокус рассказывает, что сейчас известно о закрытии иностранных диппредставительств.

Первым такую временную меру пресечения объявило посольство США. На его сайте указано, что представительство получило конкретную информацию о "потенциальной значительной воздушной атаке" 20 ноября.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам поручено укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Там отметили, что стоит следить за обновлениями местных СМИ и заранее стоит узнать об укрытии. В случае объявления воздушной тревоги гражданам США посоветовали спрятаться и следовать указаниям украинских чиновников и спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Закрытие посольства связано не с усилением ядерной риторики Кремля, а с угрозой комбинированного нападения беспилотников и ракет. Об этом заявляет "Суспільне" со ссылкой на источники в дипломатической миссии.

"Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы комбинированного нападения с беспилотников и ракет, как это произошло недавно. Мы продолжаем следить за ситуацией, сотрудничая с украинскими партнерами", — рассказали источники в посольстве США журналистам.

Впоследствии испанское агентство EFE сообщило, что посольство Испании не будет предоставлять услуг в течение дня из-за "повышенного риска воздушных атак по всей Украине".

Дипломатическое сообщение направило электронные письма гражданам Испании, проживающим в Украине. В нем диппредставительство рекомендует "принимать чрезвычайные меры безопасности, отказываться от всех рекомендаций местных властей и позаботиться об укрытии".

В посольстве Италии также сообщили о приостановлении работы.

"Американское посольство поделилось на своем сайте информацией о возможной воздушной атаке высокой интенсивности сегодня, 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство в Киеве сегодня останется закрытым для публики. Однако посольство продолжает работать", — отметили в ведомстве.

В случае воздушной тревоги всем гражданам Италии, которые находятся в Украине, диппредставительство рекомендовало придерживаться строгих мер по уменьшению риска и немедленно обратиться в ближайшее укрытие.

Также 20 ноября сообщило о закрытии и посольство Греции.

"Посольство Греции, из соображений безопасности, останется сегодня закрытым для общественности. Пожалуйста, ведь вы избегаете поездок и оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении диппредставительства.

Напомним, что на закрытие посольства отреагировал руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что россияне делали запасы ракет, "Калибров" и баллисты на серию обстрелов Украины в течение месяцев.