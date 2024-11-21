Россия бьет по Украине крылатыми и баллистическими ракетами: взрывы раздавались в двух городах

По данным мониторинговых каналов, сразу шесть бортов Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет в направлении Украины в две волны. Также существовала угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал" из-за активизации истребителей МиГ-31К.

В четверг утром, 21 ноября, ВС РФ подняли в небо стратегическую авиацию и осуществили пуски ракет в направлении Украины. Фокус собрал в одном материале всю имеющуюся на момент публикации информацию

В 05:04 утра 21 ноября по всей территории Украины объявлена воздушная тревога в связи с возможным ракетным Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ракетного вооружения ракет из-за вылета МиГ-31К.

В 05:19 стало известно о скоростной цели в направлении Днепра с востока. Впоследствии СМИ сообщили о нескольких взрывах в Днепре. Местные каналы сообщают, что после взрыва в одном из районов города произошел пожар.

Мониторинговые каналы сообщили, что в 05:30 состоялись пуски КР Х-101 из района Саратовской области. Пуски состоялись в две волны из района Саратовской области РФ. У государственной границы Украины они ожидались от 06:20.

К тому же по состоянию на 06:00 21 ноября 2024 в Черном море 24 вражеских корабля, из которых 5 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 28 ракет. Об этом сообщили в Генеральном штабе Украины.

По состоянию на 06:34 все 6 бортов Ту-95мс совершили посадку на аэродромах "Энгельс", и "Приволжский" в Саратовской и Астраханской областях РФ соответственно. Также на аэродроме "Саваслейка" сели 2 МиГ-31К. Однако по стране продолжалась превентивная угроза крылатых ракет и угроза баллистики.

В 06:39 стало известно о вхождении первых ракет Х-101/555 в воздушное пространство Украины через Черниговскую область. Они проходили через Нежинский район в направлении Полтавской области.

Впоследствии стало известно, что крылатые ракеты изменили курс в направлении Киевской области.

В 06:51 ракеты мониторинговые группы сообщили, что ракеты начали маневрировать. Отмечалось, что они идут в сторону Полтавской области на/через Лубны. В 06:57 ракеты изменили курс на Сумскую область, впоследствии — в сторону Харьковской области.

В 07:00 Воздушные Силы ВС Украины сообщили о двух ракетах на Миргород. Позже, в 07:10 мониторинговые каналы сообщали о 3 группах крылатых ракет от Полтавы и Кременчуга на Каменское, Днепропетровская область. Впоследствии в Кременчуге прогремели взрывы. в 07:10 взрывы были слышны в Днепре.

Напомним, что 20 ноября украинцы были в ожидании массированной атаки ВС РФ. В ЦПД сообщили о подготовке Россией серии атак, враг месяцами накапливал для этого ракеты. 20 ноября в Украине начали закрываться посольства из-за угрозы обстрела. Было известно о четырех закрытых диппредставительствах.