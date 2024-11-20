Украинцы напряженно ждут массированного обстрела 20 ноября: что известно об угрозе

В ЦПД сообщили о подготовке Россией серии атак, враг месяцами накапливал для этого ракеты. 20 ноября в Украине начали закрываться посольства из-за угрозы. Фокус разобрался, что известно о вероятном обстреле ВС РФ.

20 ноября украинцы напряжены в ожидании массированной атаки ВС РФ. Фокус разобрался в том, откуда появилась информация о возможном обстреле и что известно на данный момент.

Массированный обстрел 20 ноября: Россия накопила ракеты

Ночью на 13 ноября ВС РФ осуществили комбинированный удар по Украине, Воздушные силы зафиксировали 96 целей. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что эта атака — еще не та массированная, к которой уже подготовился враг.

"Россияне накопили крылатые ракеты и продолжают это делать на зиму. И применение стратегической авиации это подтверждает", — проинформировал он.

Массированный обстрел 20 ноября: предупреждение о возможной атаке

В посольстве США в Киеве сообщили, что получили информацию о "потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября". Дипломатов призвали спрятаться, а американских граждан — быть готовыми немедленно бежать в укрытие, если объявят воздушную тревогу.

Коваленко в этом контексте напомнил, что ВС РФ месяцами накапливали ракеты для "серии обстрелов". Он уточнил, что речь идет о ракетах типов Х-101 и "Калибр", а также баллистике.

"Для обстрелов у РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также на складах. Также корабли", — добавил руководитель ЦПД.

Закрытие посольств из-за массированного обстрела 20 ноября

Из-за информации о возможном массированном обстреле 20 ноября в Украине закрылись посольства. Первым об этом объявило посольство США, следующими из-за угрозы прекратили работу посольства Испании, Италии и Греции.

Посольство Казахстана призвало граждан страны покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или Украину в целом. В Министерстве иностранных дел напомнили, что для украинцев угроза обстрелов — ежедневная реальность более 1000 дней. В МИД раскритиковали партнеров за "дополнительное информационное нагнетание" и призвали украинцев не игнорировать тревоги.

Сообщение о массированном обстреле 20 ноября — фейк

В Главном управлении разведки предупредили, что Россия проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины. Он имени ГУР в сети распространяется якобы предупреждение об "особо" массированном обстреле 20 ноября.

"Враг, при невозможности подчинить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги — безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям", — заявили в разведке.

Коваленко также предупредил о попытке РФ расшатать панические настроения в Украине. Он признал, что враг готовился к атакам в холода, накапливал ракеты, готовил авиацию и флот. По словам руководителя ЦПД, ставка — на крылатые и баллистические ракеты, а также БПЛА для истощения ПВО.

Однако Коваленко подчеркнул, что планы Москвы не являются неожиданными, и о наличии в российском арсенале различных типов ракет тоже было известно. Он посоветовал украинцам продумать, где прятаться в случае угрозы, и следить за сообщениями Воздушных сил. Лейтенант заверил, что вражеские планы известны ВСУ и будет противодействие.

Россия может ударить новой стратегической ракетой "Рубеж"

Несколько анонимных пользователей в соцсетях сообщили, что ВС РФ якобы могут запустить по Украине ракету РС-26 "Рубеж". Информацию об этом также распространили нардеп Борислав Береза и военкор Андрей Цаплиенко.

Аналитики Defense Express сообщили, что первый пуск ракеты "Рубеж" был осуществлен 27 сентября 2011 года и сейчас реальный статус этой разработки неизвестен.

Фото ракеты РС-26 "Рубеж" Фото: Defense Express

Точные характеристики РС-26 "Рубеж" неизвестны, но, вероятно, ракета весит 40-50 тонн и имеет дальность 6000 км. Отмечается, что она может быть оснащена четырьмя раздельными боевыми блоками мощностью по 0,3 Мт (как у РС-24 "Ярс") и гиперзвуковым планирующим блоком типа "Авангард".

Массированный обстрел 20 ноября: киевлян напугал гул

Утром 20 ноября жители Киева услышали сильный гул, похожий на полет самолетов. В КГГА объяснили, что шум связан с работой большого теплоисточника. Киевлян заверили, что угрозы для населения нет и процесс контролируемый.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк назвал условие для отмены графиков отключения света в Украине.