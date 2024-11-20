В Раде назвали условия отмены графиков отключения света: детали

По словам нардепа от "Слуги народа", Сергея Нагорняка, на отмену графиков отключения света будет влиять погода, температура на улице и наличие или отсутствие атак на энергетическую инфраструктуру.

Графики отключения света в Украине могут отменить до конца недели. Об этом сообщил в эфире "Киев 24" народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

"Я надеюсь, я буду верить в то, что до конца недели нашим энергетикам удастся сделать все возможное и невозможное для того, чтобы украинцы 24 часа в сутки были со светом", — отметил он.

По словам нардепа, на это может повлиять несколько факторов. В первую очередь для отмены графиков важно, будет ли в стране солнечная погода и дадут ли возобновляемые источники энергии дополнительный объем генерации. В таком случае солнечные электростанции добавят в сетях до 1 гигаватта мощности и это даст возможность в дневные часы экономить определенный лимит электроэнергии.

"Поэтому будет влиять в первую очередь: солнечная погода, температура на улице какая будет, будет ли у нас увеличиваться потребление или нет, и будут ли продолжаться атаки на энергетическую инфраструктуру, потому что мы видим, что "Шахеды" фактически каждые сутки летят", — добавил Сергей Нагорняк.

Напомним, 18 ноября в Украине из-за масштабной атаки России буди введены графики отключений света. На 20 ноября такие меры ограничены до одной очереди отключений, которая продлится 3-4 часа.

Добавим, что в ряде областей уже графики отключения света вообще отменили. В частности, они не будут действовать во Львовской, Тернопольской, Ивано-франковской и Ровенской области.