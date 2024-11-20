В Раді назвали умови скасування графіків відключення світла: деталі

За словами нардепа від "Слуги народу", Сергія Нагорняка, на скасування графіків відключення світла впливатиме погода, температура надворі та наявність чи відсутність атак на енергетичну інфраструктуру.

Графіки відключення світла в Україні можуть скасувати до кінця тижня. Про це повідомив в ефірі "Київ 24" народний депутат України від фракції "Слуга Народу", член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"Я сподіваюсь, я буду вірити в те, що до кінця тижня нашим енергетикам вдасться зробити все можливе і неможливе для того, аби українці 24 години на добу були зі світлом", — зазначив він.

За словами нардепа, на це може вплинути декілька факторів. Насамперед для скасування графіків важливо, чи буде в країні сонячна погода та чи дадуть відновлювальні джерела енергії додатковий об'єм генерації. В такому разі сонячні електростанції додадуть в мережах до 1 гігавата потужності та це дасть можливість в денні години заощаджувати певний ліміт електроенергії.

"Тому буде впливати насамперед: сонячна погода, температура надворі, яка буде, чи буде у нас збільшуватися споживання чи ні, і чи будуть продовжуватись атаки на енергетичну інфраструктуру, тому що ми бачимо, що "Шахеди" фактично кожну добу летять", — додав Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, 18 листопада в Україні через масштабну атаку Росії буди запроваджені графіки відключень світла. На 20 листопада такі заходи обмежені до однієї черги відключень, яка триватиме 3-4 години.

Додамо, що в низці областей уже графіки відключення світла взагалі скасували. Зокрема, вони не будуть діяти у Львівській, Тернопільській, Івано-франківській та Рівненській області.