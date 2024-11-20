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В Раді назвали умови скасування графіків відключення світла: деталі

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Фото: "РБК-Україна" | В парламенті анонсували, скільки буде продовжуватись в Україні відключення світла (ілюстративне фото)

За словами нардепа від "Слуги народу", Сергія Нагорняка, на скасування графіків відключення світла впливатиме погода, температура надворі та наявність чи відсутність атак на енергетичну інфраструктуру.

Графіки відключення світла в Україні можуть скасувати до кінця тижня. Про це повідомив в ефірі "Київ 24" народний депутат України від фракції "Слуга Народу", член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"Я сподіваюсь, я буду вірити в те, що до кінця тижня нашим енергетикам вдасться зробити все можливе і неможливе для того, аби українці 24 години на добу були зі світлом", — зазначив він.

За словами нардепа, на це може вплинути декілька факторів. Насамперед для скасування графіків важливо, чи буде в країні сонячна погода та чи дадуть відновлювальні джерела енергії додатковий об'єм генерації. В такому разі сонячні електростанції додадуть в мережах до 1 гігавата потужності та це дасть можливість в денні години заощаджувати певний ліміт електроенергії.

"Тому буде впливати насамперед: сонячна погода, температура надворі, яка буде, чи буде у нас збільшуватися споживання чи ні, і чи будуть продовжуватись атаки на енергетичну інфраструктуру, тому що ми бачимо, що "Шахеди" фактично кожну добу летять", — додав Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, 18 листопада в Україні через масштабну атаку Росії буди запроваджені графіки відключень світла. На 20 листопада такі заходи обмежені до однієї черги відключень, яка триватиме 3-4 години.

Додамо, що в низці областей уже графіки відключення світла взагалі скасували. Зокрема, вони не будуть діяти у Львівській, Тернопільській, Івано-франківській та Рівненській області.