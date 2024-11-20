В Україні скасували графіки відключень світла: які області будуть з електроенергією весь день

"Укренерго" дало вказівку анулювати графіки відключення електроенергії у західних областях. У регіоні не вимикали світло і в попередні дні.

В Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії, що запроваджені через пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Однак в "Укренерго" заявили, що замість двох черг відключень світла у середу, 20 листопада, діятиме лише одна. До того ж у низці областей, зокрема на Харківщині та Сумщині, графіки взагалі скасували.

"Ранок починаємо з гарної новини. В Харківській області скасовано застосування графіку погодинних відключень", — йдеться у повідомленні Харківського обленерго.

Закарпаттяобленерго уточнило, що отримали відповідну вказівку від диспетчера НЕК "Укренерго" сьогодні вранці.

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Не будуть діяти графіки відключень світла і в тих областях, де не було обмежень і в попередні два дні. Це зокрема:

Львівська;

Тернопілька;

Івано-Франківська;

Рівненська.

Нагадаємо, 18 листопада в Україні буди запроваджені графіки відключень світла із 6:00 до 22:00 через масштабну атаку Росії на енергетичну інфраструктуру України. На 20 листопада такі заходи обмежені до однієї черги відключень, яка триватиме 3–4 години.

Радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що ситуація зі світлом в Україні найближчим часом поліпшиться, однак повністю відмовитися від графіків не вдасться. За його словами, для цього необхідні не дні, а тижні.