В Україні скасували графіки відключень світла: які області будуть з електроенергією весь день
"Укренерго" дало вказівку анулювати графіки відключення електроенергії у західних областях. У регіоні не вимикали світло і в попередні дні.
В Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії, що запроваджені через пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Однак в "Укренерго" заявили, що замість двох черг відключень світла у середу, 20 листопада, діятиме лише одна. До того ж у низці областей, зокрема на Харківщині та Сумщині, графіки взагалі скасували.
"Ранок починаємо з гарної новини. В Харківській області скасовано застосування графіку погодинних відключень", — йдеться у повідомленні Харківського обленерго.
Закарпаттяобленерго уточнило, що отримали відповідну вказівку від диспетчера НЕК "Укренерго" сьогодні вранці.
Не будуть діяти графіки відключень світла і в тих областях, де не було обмежень і в попередні два дні. Це зокрема:
- Львівська;
- Тернопілька;
- Івано-Франківська;
- Рівненська.
Нагадаємо, 18 листопада в Україні буди запроваджені графіки відключень світла із 6:00 до 22:00 через масштабну атаку Росії на енергетичну інфраструктуру України. На 20 листопада такі заходи обмежені до однієї черги відключень, яка триватиме 3–4 години.
Радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що ситуація зі світлом в Україні найближчим часом поліпшиться, однак повністю відмовитися від графіків не вдасться. За його словами, для цього необхідні не дні, а тижні.