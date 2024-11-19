Графіки відключень в Києві та Дніпрі на 20 листопада: в ДТЕК повідомили години для шести черг

Жителі Київської та Дніпропетровської областей 20 листопада сидітимуть без світла по чотири години, повідомили в ДТЕК. При цьому є черги, для яких взагалі не вимикатимуть електропостачання, а є такі, які будуть в темряві по шість годин.

20 листопада, відповідно до вказівок НЕК "Укренерго", жителі Києва, Дніпра та відповідних областей будуть отримувати світло по новому графіку. Людей поділили на шість груп споживачів, у кожної — свій графік відключень. В областях є черги, для яких світло не вимикатимуть. Про деталі графіків на 20 листопада ідеться у дописі компанії ДТЕК у Telegram-каналі.

ДТЕК повідомила, що українців з Києва, Київської та Дніпропетровської областей чекають стабілізаційні відключення електропостачання. Візуально побачити, коли буде чи не буде світло за певною адресою, можна на порталі відповідного оператора розподілу, або отримати відповідь у спеціальному чатботі, ідеться у дописі.

Графіки відключення в Києві 20 листопада:

1 черга — з 7 по 11 год;

2 черга — з 16 по 20 год;

3 черга — з 10 по 14 год;

4 черга — з 19 по 23 год;

5 черга — з 6 по 8 год. та з 13 по 17 год.;

6 черга — світло не вимикатимуть.

Графіки відключень в Київській області 20 листопада:

1 черга — з 15 по 19 год;

2 черга — з 6 по 10 год;

3 черга — з 18 по 23 год;

4 черга — з 9 по 13 год;

5 черга — світло не вимикатимуть;

6 черга — з 12 по 16 год.

Графіки відключень в Дніпрі та Дніпропетровській області 20 листопада:

1 черга — з 7 по 11 год;

2 черга — з 16 по 20 год;

3 черга — з 10 по 14 год;

4 черга — з 19 по 23 год;

5 черга — з 6 по 8 год. та з 13 по 17 год.;

6 черга — світло не вимикатимуть.

Графіки відключень в Києві та Дніпрі на 20 листопада — деталі

На порталах Київських, Дніпровських, а також Одеських електромереж можна побачити графіки відключень на 20 листопада. У порівнянні з 19 листопада бачимо, що тривалість часу без світла для майже усіх черг скоротилась на годину. З іншого боку, черги, які 19 листопада мали коротші відключення, наступного дня надолужать. Така ситуація, зокрема, станеться для помешкань в Києві та Дніпрі, які належать до пятої черги, свідчить інфографіка (було чотири години без світла, а стане шість).

Графіки відключень 20 листопада - дані для Києва Графіки відключень 20 листопада - дані для Дніпра Графіки відключень 20 листопада - дані для Одеси

Зазначимо, увечері 19 листопада в НЕК "Укренерго" повідомили, що 20 листопада відключення електрики відбуватимуться в одну чергу. Це означає, що для споживачів кожної з шести черг не буде світла орієнтовно по чотири години. Також енергетики повідомили, що Україні імпортує електроенергію з п'яти країн Європи, що втримати енергосистему.

Нагадуємо, 18 листопада ДТЕК попередила українців, що відтепер графіки відключення міститимуть лише два види позначок, а не три, як раніше.