Не сподівайтеся на краще: на українців чекає електрика по 6,5 грн за кВт, — нардеп (відео)

Одна з вимог для вступу України до ЄС — увідповіднення тарифів до європейських, тому ціна на світло поступово зростатиме, заявив народний депутат Богдан Кицак.

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Збільшення вартості електроенергії для населення до 6,5 грн/кВт-год цілком можливе, бо Україна повинна виконувати зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом і вимоги для вступу до Європейського Союзу. Про це сказав народний депутат від "Слуги Народу" Богдан Кицак в ефірі Новини.LIVE.

"Не потрібно сподіватися на краще, потрібно бути реалістами. Оскільки ми рухаємося до Європейського Союзу, в нас є зобов'язання від наших кредиторів, вимоги, щоб ми нормалізували наш тариф відповідно до європейського", — заявив Кицак.

Враховуючи велику різницю між тарифами для українських і європейських споживачів, а також розрив у зарплатах і пенсіях, підвищення відбуватиметься поступово й довготривало, зазначив нардеп. Також він додав, що цей процес можливий тільки за умови постійної економічної підтримки від партнерів або отримання репарацій від Росії, тобто вливання коштів до української економіки ззовні.

На питання журналістки, чи були заяви президента, що вартість комунальних послуг під час війни підвищувати не будуть, лише лозунгами, депутат "Слуги Народу" відповів, що на той час не очікували затяжної війни.

"Кожен українець жив у такому горизонті планування, що це буде 6 місяців, що до кінця року все розв'яжеться. Я думаю, що і заяви, які звучали, артикулювалися виключно в цьому контексті. Оскільки війна набула затяжного характеру, зрозуміло, що ми постійно беремо нові й нові запозичення, і з ними певні зобов'язання. Зрозуміло, що нам потрібно буде виконувати їх й увідповіднюватися до європейських і світових норм. І це не просто вимога, а це практична реальність, якою потрібно рухатися попри всі негативні фактори", — сказав Кицак.

Нагадаємо, 8 жовтня голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко заявляв, що у 2025 році тариф на світло в Україні може вирости до 6,5-7 грн/кВт-год, тобто на 50-70%. Протягом двох-трьох років експерт прогнозує підвищення до 8-9 грн/кВт-год. Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко спростував прогнози й закликав довіряти офіційним джерелам інформації.

Зазначимо також, 6 листопада "Укренерго" оголосило про технічний дефолт. У компанії повідомили, що платежі за її "зеленими" облігаціями сталого розвитку припинять з 9 листопада та зазначили, що на підготовку української енергосистеми до зими це не вплине.