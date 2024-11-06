"Укренерго" оголосило про технічний дефолт: в чому причина

В компанії зазначили, що при цьому продовжать підготовку до зими та посилення енергосистеми України в умовах воєнного стану.

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НЕК "Укренерго" оголосила про тимчасове припинення платежів за своїми "зеленими" облігаціями сталого розвитку з 9 листопада 2024 року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Там зазначили, що таке технічне рішення діятиме до моменту завершення реструктуризації боргу, яка планується в найближчі місяці. Зараз компанія разом з Кабінетом Міністрів України вживають всіх необхідних заходів для досягнення угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі.

"НЕК "Укренерго" поінформувала своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за єврооблігаціями та запевнила їх в операційній та фінансовій стійкості компанії. Ми продовжуємо виконувати свої зобов’язання та передбачені українським законодавством і Статутом компанії функції. Зокрема, що стосується поточних завдань – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості енергосистеми України в умовах воєнного стану", — додали в НЕК "Укренерго".

За словами народного депутата від політичної партії "Голос" Ярослава Железняка це означає технічний дефолт. Це відбулось через те, що в компанії немає діючої Наглядової ради та "хтось хотів змінити менеджмент за будь-яку ціну і не подумав про ризики".

"Дефолт" це як запис про судимість в біографії компанії — і хоч я впевнений, що ця проблема вирішиться, то запис про дефолт вже довго буде з "Укренерго" і Україною. А це значить, що будь-які нові запозичення для енергетики (і не тільки) буде отримати важче і дорожче", — додав Ярослав Железняк.

Згідно з постановою уряду №977, буде зупинено з 9 листопада платежі за гарантійними зобов'язаннями держави за єврооблігаціями "Укренерго", першопочатково випущеними 2021 року на $825 млн, строк погашення яких настає 9 листопада 2028 року

Нагадаємо, 2 вересня стало відомо про звільнення тодішнього голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Пропозицію про звільнення підтримали чотири з шести членів Наглядової ради. Згодом з підприємства пішли члени Наглядової ради, які були проти звільнення Кудрицького