З "Укренерго" пішли члени Наглядової ради, які були проти звільнення Кудрицького

Рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично вмотивованим, вважають Данієль Доббені та Педер Андерсон. Воно може позначитися на подальшій співпраці країни з операторами у Європі.

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У вівторок, 3 вересня, члени наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень. Про це йдеться у їхній спільній заяві.

Як наголошується, під час позачергового засідання наглядової ради "Укренерго", яке було присвячене забезпеченню захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині, було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління компанії.

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3 вересня Данієль Доббені та Педер Андреасен подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії. Вони вважають, що рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично вмотивованим, адже для нього, як наголошується, не має жодних обґрунтованих підстав.

Данієль Доббені Фото: tijd.be

"З перших днів нашої роботи в наглядовій Раді "Укренерго" ми відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви. Ми регулярно отримували звіти від менеджменту компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників із боку правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні менеджерів, які як експрезиденти асоціації операторів європейської континентальної мережі ENTSO-E долучилися до компанії в грудні 2021 року.

Педер Андреасен Фото: EurActiv.gr

Данієль Доббені та Педер Андреасен наголошують, що порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним і може позначитися на подальшій співпраці "Укренерго" з операторами енергосистем континентальної Європи.

Що думають у Верховній Раді

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк вважає, що в "Укренерго" "валиться" вся Наглядова рада, оскільки у цьому органі має бути більшість незалежних членів.

Окрім того, це означає й дуже великі проблеми по іноземних кредитах та донорам типу Європейського банку реконструкції та розвитку, які прямо закликали відмовитися від ідеї звільнення Кудрицького.

"Коротше, зараз буде достатньо гучний скандал і він тільки починається. І точно наші енергетичні пацюки не зможуть сказати, що їх не попереджали", — резюмував нардеп.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час засідання Ставки висловив незадоволення роботою голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

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