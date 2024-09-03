Из "Укрэнерго" ушли члены Наблюдательного совета, которые были против увольнения Кудрицкого

Решение о досрочном увольнении руководителя "Укрэнерго" является политически мотивированным, считают Даниэль Доббени и Педер Андерсон. Оно может сказаться на дальнейшем сотрудничестве страны с операторами в Европе.

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Во вторник, 3 сентября, члены наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий. Об этом говорится в их совместном заявлении.

Как отмечается, во время внеочередного заседания наблюдательного совета "Укрэнерго", которое было посвящено обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости, было принято решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления компании.

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3 сентября Даниэль Доббени и Педер Андреасен подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании. Они считают, что решение о досрочном увольнении руководителя "Укрэнерго" является политически мотивированным, ведь для него, как отмечается, нет никаких обоснованных оснований.

Даниэль Доббени Фото: tijd.be

"С первых дней нашей работы в наблюдательном Совете "Укрэнерго" мы чувствовали политическое давление и наблюдали постоянные попытки в обход конкурса назначить в правление компании людей, профессиональные качества которых вызывали сомнения. Мы регулярно получали отчеты от менеджмента компании во время заседаний о негативном влиянии на репутацию компании анонимных источников в соцсетях и давление на сотрудников со стороны правоохранительных органов", — говорится в сообщении менеджеров, которые как экс-президенты ассоциации операторов европейской континентальной сети ENTSO-E присоединились к компании в декабре 2021 года.

Педер Андреасен Фото: EurActiv.gr

Даниэль Доббени и Педер Андреасен отмечают, что нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении ее руководителя без доказательства ненадлежащего управления является неприемлемым, и может сказаться на дальнейшем сотрудничестве "Укрэнерго" с операторами энергосистем континентальной Европы.

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Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк считает, что в "Укрэнерго" "валится" весь Наблюдательный совет, поскольку в этом органе должно быть большинство независимых членов.

Кроме того, это означает и очень большие проблемы по иностранным кредитам и донорам типа Европейского банка реконструкции и развития, которые прямо призвали отказаться от идеи увольнения Кудрицкого.

"Короче, сейчас будет достаточно громкий скандал и он только начинается. И точно наши энергетические крысы не смогут сказать, что их не предупреждали", — резюмировал нардеп.

Напомним, что Владимир Зеленский во время заседания Ставки выразил недовольство работой главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

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