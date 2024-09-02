Политика Российско-украинская война
Главу "Укрэнерго" Кудрицкого уволили, — нардеп
Елена Бурдейная
33
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Кудрицкого с должности главы правления НЭК "Укрэнерго". Вместо него должность временно будет занимать заместитель главы Александр Брехт.
Related video
Владимир Кудрицкий уволен с должности главы НЭК "Укрэнерго". Решение принял президент Владимир Зеленский. Есть голосование Наблюдательного совета, в котором четыре члена из шести поддержали предложение об увольнении. Информацию обнародовало "Суспільне".
Новость обновляется...