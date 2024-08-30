Зеленский готов уволить главу "Укрэнерго" из-за потери энергообъектов, — СМИ

В Украине пострадали энергетические объекты, которые должны быть защищены после восьми предыдущих ударов ВС РФ. В течение полугода глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не защитил эти объекты, поэтому его могут уволить, написали журналисты.

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Во время заседания Ставки президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Главе государственной энергетической компании грозит увольнение с должности. О возможном решении президента написали на портале "Европейская правда".

Журналисты получили информацию от неназванных собеседников, один из которых — работник Кабинета Министров, второй — из энергетической компании. По словам анонимных источников, Зеленский планирует уволить Кудрицкого, ответственного за плохое состояние энергосистемы из-за обстрела 26 августа. На Ставке говорили о преодолении последствий обстрела и защитных сооружениях энергетических объектов, написали журналисты со ссылкой на источник.

"Кудрицкому вменяют ненадлежащее выполнение предыдущих решений Ставки и плохую защиту объектов "Укрэнерго", — привели журналиста слова одного из собеседников.

На странице Facebook Кудрицкого пока нет комментариев относительно возможного увольнения. В Telegram-канале президента приведены основные вопросы, которые обсуждались на Ставке. Один из них — состояние энергетики.

"Третий вопрос. Состояние ликвидации последствий российских ударов. Анализ некоторых вопросов по строительству защитных сооружений", — говорится в заметке.

Владимир Кудрицкий — председатель правления НЭК "Укрэнерго", который попал в компанию в 2016 году, начав с должности руководителя офиса управления проектами. До того — был сотрудником ПАО "Укртранснафта" и представлял государство в компании НАК "Нафтогаз Украины". Председателем правления "Укрэнерго" он стал в 2020 году. Чтобы Кудрицкий потерял должность, нужно, чтобы за это проголосовали минимум четыре члена Наблюдательного совета компании. Всего в совете шесть членов: Педер Андреасен, Даниэль Доббени, Роман Пионковски, трое представителей государства — Юрий Токарский, Юрий Бойко, Александр Баранюк.

Отметим, после обстрела 26 августа НЭК "Укрэнерго" объявило об аварийных отключениях по Украине. Согласно заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, взрывалось в 15 областях, а целью врага были именно энергетические объекты. Какие именно объекты энергетики повредили россияне, в отчетах украинской власти не указывается.

28 августа экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука в интервью изданию Glavkom раскритиковал действия "Укрэнерго". По его мнению, в действиях руководителей этой компании было больше пиара, чем строительства реальных саркофагов из цемента вокруг подстанций и других важных объектов.

Напоминаем, 29 августа Владимир Кудрицкий рассказал с "BBC Украина" объяснил, грозит ли Украине блек-аут этой зимой.