Сначала пиар на бетоне, а потом аварийные отключения, — Тука раскритиковал главу Укрэнерго Кудрицкого

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Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предпочитает заявления об успехах своей работы вместо реального выполнения своих функциональных обязанностей. Об этом заявил бывший глава Луганской ОГА Георгий Тука на сайте Glavcom, комментируя аварийные отключения электроэнергии в стране, которые последовали после массированного воздушного удара россиян в понедельник, 26 августа, передает УНИАН.

Он отметил, что Кудрицкий уверяет общественность в достижениях по обеспечению защиты энергообъектов и готовности энергосистемы к зиме, зато после каждого мощного удара следуют аварийные отключения и призывы к украинцам экономить электроэнергию.

"Смотрю на аварийные отключения света, и возникает вопрос — а почему господин Кудрицкий уже не пиарится на бетонных укрытиях энергообъектов? Как он это делал еще неделю назад, сливая СМИ "секретные фото" бетонных "будок" и "черепах", которые спасли подстанции и станции. И рассказывая, что "энергосистема готова к зиме" — пишет Тука.

Он напомнил, что Укрэнерго получило 1,5 млрд от международных партнеров, четверть из которых пошла на бетонную защиту объектов энергетической инфраструктуры. Однако отчеты о том, как тратились эти деньги, отсутствуют в публичном доступе.

"Где деньги, господин Кудрицкий? Отчетов, подозреваю, мы не увидим еще долго, и точно — не при каденции Кудрицкого".

Зато, по словам Туки, каждый раз накануне мощных ударов происходят объяснения от руководства "Укрэнерго" по одному и тому же сценарию.

"Сначала попаданий нет, то ли ПВО справляется, то ли россияне сосредотачиваются на других целях. И сразу же начинается гопак победного пиара в исполнении "Укрэнерго". Мы защитили! Мы пришли зиму! 100% защиты! А потом — хлоп: пылает Трипольская ТЭС. Пылает Змиевская ТЭС. Пылают подстанции. Хлоп — и нет всей генерации "Центрэнерго". Извините, стабилизационные отключения. Казалось бы — сиди и молчи, делай работу. Нет, снова на сцене "главный энергетик страны" и снова здорово — "готовы к зиме, защитили подстанции". И на тебе еще раз — хлоп! Извините, закупаем рекордный импорт. Извините, пользуйтесь приборами только днем", — отмечает Георгий Тука.

Также экс-чиновник выразил удивление назначением Владимира Кудрицкого в Совет по восстановлению детской больницы "Охматдет".

Кроме того, он напомнил, что против руководства "Укрэнерго" есть ряд уголовных производств и что экс-начальник Сергей Тоцкий, сын генерала Тоцкого, который участвовал в подавлении протестов на Майдане, был арестован по подозрению в хищении денег на закупку бронежилетов.

"Так о какой защите энергообъектов здесь может идти речь? Карта этих энергообъектов уже давно на столе у россиян", — подытожил Георгий Тука.