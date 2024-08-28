Спочатку піар на бетоні, а потім аварійні відключення, — Тука розкритикував голову Укренерго Кудрицького

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Очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький віддає перевагу заявам про успіхи своєї роботи замість реального виконання своїх функціональних обов’язків. Про це заявив колишній очільник Луганської ОВА Георгій Тука на сайті Glavcom, коментуючи аварійні відключення електроенергії у країні, які послідували після масованого повітряного удару росіян у понеділок, 26 серпня, передає УНИАН.

Він зазначив, що Кудрицький запевняє громадськість у досягненнях із забезпечення захисту енергооб’єктів та готовності енергосистеми до зими, натомість після кожного потужного удару слідують аварійні відключення та заклики до українців економити електроенергію.

"Дивлюся на аварійні відключення світла, і виникає питання – а чому пан Кудрицький вже не піариться на бетонних укриттях енергооб’єктів? Як він це робив ще тиждень тому, зливаючи ЗМІ "секретні фото" бетонних "будок" і "черепах", які врятували підстанції і станції. І розповідаючи, що "енергосистема готова до зими" — пише Тука.

Він нагадав, що Укренерго отримало 1,5 млрд від міжнародних партнерів, чверть з яких пішла на бетонний захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Проте звіти про те, як витрачалися ці гроші, відсутні у публічному доступі.

"Де гроші, пане Кудрицький? Звітів, підозрюю, ми не побачимо ще довго, і точно – не за каденції Кудрицького".

Натомість, за словами Туки, кожного разу напередодні потужних ударів відбуваються пояснення від керівництва "Укренерго" за одним і тим же сценарієм.

"Спочатку влучань немає, чи то ППО справляється, чи то росіяни зосереджуються на інших цілях. І одразу ж починається гопак переможного піару у виконанні "Укренерго". Ми захистили! Ми прийшли зиму! 100% захисту! А потім – хлоп: палає Трипільська ТЕС. Палає Зміївська ТЕС. Палають підстанції. Хлоп – і немає всієї генерації "Центренерго". Вибачте, стабілізаційні відключення. Здавалося б — сиди й мовчи, роби роботу. Ні, знову на сцені "головний енергетик країни" і знову здорово – "готові до зими, захистили підстанції". І на тобі ще раз – хлоп! Вибачте, закуповуємо рекордний імпорт. Вибачте, користуйтеся приборами лише вдень", — зазначає Георгій Тука.

Також екс-чиновник висловив подив призначенням Володимира Кудрицького до Ради з відновлення дитячої лікарні "Охматдит".

Крім того, він нагадав, що проти керівництва "Укренерго" є низка кримінальних проваджень та що екс-начальник Сергій Тоцький, син генерала Тоцького, який брав участь у придушенні протестів на Майдані, був заарештований за підозрою у розкраданні грошей на закупівлі бронежилетів.

"То про який захист енергоб’єктів тут може йти мова? Карта цих енергооб’єктів вже давно на столі у росіян", — підсумував Георгій Тука.