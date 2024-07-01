"Должно быть немного легче": когда изменится ситуация с отключениями света, — "Укрэнерго"

По словам Владимира Кудрицкого, продолжающаяся ремонтная кампания необходима для того, чтобы у украинцев был свет зимой.

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Ситуация с энергетикой улучшится в августе после того, как закончится плановый ремонт энергоблоков АЭС. Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "Украинской правде".

По его словам, на ситуацию также повлияет изменение погодных условий.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут такими жесткими и в украинской энергосистеме будет умеренное потребление. Рассчитываем, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и должно быть немного легче", — сказал Кудрицкий.

Он также заявил, что на отключение света влияют регулярные обстрелы энергосистемы со стороны России, жара, а также ограниченные возможности импорта электроэнергии.

Кудрицкий отметил, что продолжающаяся ремонтная кампания необходима для того, чтобы у украинцев был свет зимой.

"Эта ремонтная кампания нужна для того, чтобы мы зимой имели максимум возможной доступной мощности наших электростанций, в частности — атомных", — отметил он.

Владимир Кудрицкий об отключениях света в августе (смотреть с 06:50)

Напомним, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк заявил, что украинцам надо купить оборудование на $3-4 тысячи, чтобы иметь свет. По его словам, поскольку украинцы в предыдущие десятилетия платили гораздо меньше рыночной стоимости электроэнергии, теперь нужно одномоментно заплатить за новую систему энергоснабжении.