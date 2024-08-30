Зеленський готовий звільнити голову "Укренерго" через втрату енергооб'єктів, — ЗМІ

В Україні постраждали енергетичні об'єкти, які мали б бути захищеними після восьми попередніх ударів ЗС РФ. Протягом пів року голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький не захистив ці об'єкти, тому його можуть звільнити, написали журналісти.

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Під час засідання Ставки президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення роботою голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Очільнику державної енергетичної компанії загрожує звільнення з посади. Про можливе рішення президента написали на порталі "Європейська правда".

Журналісти отримали інформацію від неназваних співрозмовників, один з яких — працівник Кабінету Міністрів, другий — з енергетичної компанії. Зі слів анонімних джерел, Зеленський планує звільнити Кудрицького, відповідального за поганий стан енергосистеми через обстріл 26 серпня. На Ставці говорили про долання наслідків обстрілу та захисні споруди енергетичних об'єктів, написали журналісти з посиланням на джерело.

"Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго", — навели журналіста слова одного зі співрозмовників.

На сторінці Facebook Кудрицького поки що немає коментарів щодо можливого звільнення. В Telegram-каналі президента наведено основні питання, які обговорювали на Ставці. Одне з них — стан енергетики, ідеться у описі в каналі.

"Стан ліквідації наслідків російських ударів. Аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд", — ідеться у дописі.

Володимир Кудрицький — голова правління НЕК "Укренерго", який потрапив у компанію у 2016 році, почавши з посади керівник офісу управління проєктами. До того — був співробітником ПАТ "Укртранснафта" та представляв державу в компанії НАК "Нафтогаз України". Головою правління "Укренерго" він став у 2020 році. Щоб Кудрицький втратив посаду, потрібно, щоб за це проголосували мінімум чотири члени Наглядової ради компанії. Всього у раді шість членів: Педер Андреасен, Даніель Доббені, Роман Піонковскі, троє представників держави — Юрій Токарський, Юрій Бойко, Олександр Баранюк.

Зазначимо, після обстрілу 26 серпня НЕК "Укренерго" оголосило про аварійні відключення по Україні. Згідно з заявою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вибухало у 15 областях, а ціллю ворога були саме енергетичні об'єкти. Які саме об'єкти енергетики пошкодили росіяни, у звітах української влади не вказується.

28 серпня ексголова Луганської ОВА Георгій Тука у інтерв'ю виданню Glavkom розкритикував дії "Укренерго". На його думку, у діях керівників цієї компанії було більше піару, ніж будівництва реальних саркофагів з цементу навколо підстанцій та інших важливих об'єктів.

Нагадуємо, 29 серпня Володимир Кудрицький розповів з "BBC Україна" пояснив, чи загрожує Україна блек-аут цієї зими.