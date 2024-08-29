"Не допустимо блекауту": в "Укренерго" розповіли, що буде з відключеннями світла взимку

За словами Володимира Кудрицького, всі 9 ГВт, які вибули, відновити до зими неможливо. Однак Україна зможе імпортувати електроенергію.

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Якщо зима буде достатньо теплою, то відключень світла можна буде уникнути. Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю "BBC Україна".

За його словами, в поточних умовах не можна бути занадто оптимістичним.

"Скажімо так, за теплої, зимової погоди +2, +3 цілком можливо, що жодних відключень не буде. За температури -10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо", — сказав він.

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Кудрицький також заявив, що "легкої прогулянки" не буде. Він прогнозує складнощі.

"Енергетиків насамперед чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо", — сказав він.

За словами Кудрицького, він не вірить в апокаліптичний сценарій.

"Я вважаю, що ми не допустимо блекауту", — заявив він.

Крім того, голова "Укренерго" заявив, що компанії вже навчилися протидіяти тактиці росіян, вони знають, як збалансувати енергосистему, щоб вона продовжувала функціонувати.

"Треба чітко розуміти дві речі. Перше — всі ці 9 ГВт, які у нас вибули, відновити до зими буде неможливо", — сказав він.

Також, як зазначив Кудрицький, прийдешньої зими буде новий фактор — імпорт електроенергії. Він був практично нульовий у минулий зимовий період.

"І тільки буквально кілька місяців тому вже оновлений склад регулятора ухвалив такі необхідні зміни для того, щоб лібералізувати ціни на нашому українському ринку і дозволити цьому імпорту заходити в країну. Цей імпорт ця здатність не заповнюється на 100%. Але взимку у нас точно буде досить значна підтримка з боку європейських країн", — сказав він.

Нагадаємо, в "Укренерго" попередили про новий фейк. У компанії зазначили, що завдяки таким неправдивим повідомленням шахраї можуть збирати особисті дані та використовувати їх у своїх цілях.