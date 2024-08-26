Удари по енергетиці: плани з підготовки енергосистеми до зими доведеться коригувати, — Бойко

За словами члена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, за відсутності ударів по енергосистемі не планувалось великих обмежень електроенергії до вересня-жовтня. Він додав, що сьогоднішня атака не знімає завдання успішної підготовки до ОЗП для енергетиків.

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Після масованого удару Росії по Україні 26 серпня плани з підготовки до зими доведеться коригувати. Про це заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення", — розповів Юрій Бойко на брифінгу в Медіа-центрі України в Києві.

Він додав, що за відсутності ударів по енергосистемі до кінця жовтня не планувалося великих обмежень, а то й узагалі таких обмежень. Річ у тім, що в цей період мінімум навантаження на енергосистему. Саме з цієї причини доступної потужності з урахуванням активної ремонтної кампанії мало вистачити для безперебійного забезпечення електроенергії.

"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак "мінус", і, відповідно, скоригувати плани з підготовки до зими", — пояснив Юрій Бойко.

За його словами, сьогоднішня атака не знімає завдання успішної підготовки до ОЗП для енергетиків, але треба зрозуміти її наслідки атаки й скоригувати плани.

Нагадаємо, 26 серпня Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами, які запускала зі стратегічних бомбардувальників, з акваторії Чорного моря і з винищувачів МіГ-31К. Загалом вибухи прогриміли у більшості регіонів України.

Внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Енергетики запровадили екстрені відключення.

В "Укренерго" також повідомили про пошкодження інфраструктурних об’єктів і запровадили екстрені відключення світла. Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав ситуацію складною і повідомив про терміновий режим екстренних відключень електроенергії.