Удары по энергетике: планы по подготовке энергосистемы к зиме придется корректировать, — Бойко

По словам члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, при отсутствии ударов по энергосистеме не планировалось больших ограничений электроэнергии до сентября-октября. Он добавил, что сегодняшняя атака не снимает задачу успешной подготовки к ОЗП для энергетиков.

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После массированного удара России по Украине 26 августа планы по подготовке к зиме придется корректировать. Об этом заявил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Пока трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре, но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению", — рассказал Юрий Бойко на брифинге в Медиа-центре Украины в Киеве.

Он добавил, что при отсутствии ударов по энергосистеме до конца октября не планировалось больших ограничений, а то и вообще таких ограничений. Дело в том, что в этот период минимум нагрузки на энергосистему. Именно по этой причине доступной мощности с учетом активной ремонтной кампании должно было хватить для бесперебойного обеспечения электроэнергии.

"Совершенно очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и, соответственно, скорректировать планы по подготовке к зиме", — пояснил Юрий Бойко.

По его словам, сегодняшняя атака не снимает задачу успешной подготовки к ОЗП для энергетиков, но надо понять ее последствия атаки и скорректировать планы.

Напомним, 26 августа Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами, которые запускала со стратегических бомбардировщиков, из акватории Черного моря и с истребителей МиГ-31К. В общем взрывы прогремели в большинстве регионов Украины.

В результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. Энергетики ввели экстренные отключения.

В "Укрэнерго" также сообщили о повреждении инфраструктурных объектов и ввели экстренные отключения света. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ситуацию сложной и сообщил о срочном режиме экстренных отключений электроэнергии.