Шахраї можуть використовувати особисті дані: в Укренерго попередили про новий фейк

В компанії зазначили, що завдяки таким неправдивим повідомленням шахраї можуть збирати особисті дані та використовувати їх у своїх цілях.

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Останнім часом в телеграм-каналах помітні повідомлення про створення "офіційних" сторінок сповіщення про графіки відключень, зокрема у Києві та на Київщині. На це відреагували в "Укренерго" і зазначили, що це ще одна маніпуляція на чутливій темі.

На підприємстві також попросили не переходити за посиланнями. Зазначені під час реєстрації на таких телеграм-каналах дані шахраї можуть використати у своїх цілях.

Актуальну інформацію про графіки відключень у столиці можна дізнатись у спеціальній системі інформування про стан енергосистемі, яка розроблена "Укренерго" разом із сервісом Київ Цифровий. Наразі триває робота над створенням застосунку для всіх регіонів України, де всі жителі зможуть отримувати інформацію про стан енергосистеми, вірогідність застосування відключень і спланувати раціональне споживання електроенергії протягом доби. Вже зараз є можливість отримувати таку інформацію з Диспетчерського центру для споживачів у кожній області в нашому телеграм-боті "Диспетчер Укренерго".

"Будь ласка, не давайте себе ошукати, завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та ваших обленерго", — додали в "Укренерго".

Нагадаємо, у понеділок, 26 серпня, Росія завдала одного з найбільших комбінованих ударів по території України. Окрім усього іншого, була пошкоджена українська енергосистема.

Хоча ремонтні бригади вже почали аварійно-відновлювальні роботи, однак жорсткі обмеження електроенергії в країні можуть тривати ще 1-2 тижні, поки спеціалісти не відновлять розподільчі енергосистеми. Окрім того, після такого масованого удару доведеться коригувати плани з підготовки до зими.