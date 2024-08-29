Мошенники могут использовать личные данные: в Укрэнерго предупредили о новом фейке

В компании отметили, что благодаря таким ложным сообщениям мошенники могут собирать личные данные и использовать их в своих целях.

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В последнее время в телеграмм-каналах заметны сообщения о создании "официальных" страниц оповещения о графиках отключений, в том числе в Киеве и Киевской области. На это отреагировали в "Укрэнерго" и отметили, что это еще одна манипуляция на чувствительной теме.

На предприятии также попросили не переходить по ссылкам. Указанные при регистрации на таких телеграмм-каналах данные мошенники могут использовать в своих целях.

Актуальную информацию о графиках отключений в столице можно узнать в специальной системе информирования о состоянии энергосистемы, которая разработана "Укрэнерго" вместе с сервисом Киев Цифровой. Сейчас идет работа над созданием приложения для всех регионов Украины, где все жители смогут получать информацию о состоянии энергосистемы, вероятность применения отключений и спланировать рациональное потребление электроэнергии в течение суток. Уже сейчас есть возможность получать такую информацию из Диспетчерского центра для потребителей в каждой области в нашем телеграмм-боте "Диспетчер Укрэнерго".

"Пожалуйста, не давайте себя обмануть, всегда проверяйте информацию на официальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и ваших облэнерго", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним, в понедельник, 26 августа, Россия нанесла один из крупнейших комбинированных ударов по территории Украины. Кроме всего прочего, была повреждена украинская энергосистема.

Хотя ремонтные бригады уже начали аварийно-восстановительные работы, однако жесткие ограничения электроэнергии в стране могут продолжаться еще 1-2 недели, пока специалисты не восстановят распределительные энергосистемы. Кроме того, после такого массированного удара придется корректировать планы по подготовке к зиме.