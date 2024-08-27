Самая массированная ракетно-дроновая атака: энергетики рассказали, когда отменят отключения

Специалисты устраняют последствия вражеской атаки, предпринятой врагом вчера. Украине пришлось получать аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии.

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В понедельник, 26 августа, россияне совершили самую масштабную с начала войны ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Ремонтные бригады уже приступили к аварийно-восстановительным работам, но пока во всех регионах Украины будут действовать меры ограничения потребления.

С 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно, в другие периоды суток — по три очереди.

"Энергетики будут работать 24/7, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Как подчеркивают энергетики, украинская энергосистема возобновляется уже после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

Вчера Украина получала аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии.

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В целом, из-за боевых действий и непогоды полностью или частично обесточены 543 населенных пункта в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Когда может возобновиться энергетика

Жесткие ограничения электроэнергии в стране могут продолжаться еще 1–2 недели, пока специалисты не восстановят распределительные энергосистемы, разрушенные атакой врага, рассказал эксминистр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков.

"Ограничения будут действовать в ближайшее время, продолжаться еще неделю–две. Если не будет новых таких массированных атак", — отметил Плачков.

Напомним, 26 августа ВС РФ нанесли удары по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что удалось сбить 102 из 127 ракет и 99 из 109 беспилотников.

Советник премьер-министра Юрий Бойко заявил, что после массированного удара России 26 августа придется корректировать планы по подготовке к зиме.