После атаки на Украину в Молдове произошли перебои со светом: подробности

Украинским диспетчерам удалось перенастроить схему энергоснабжения и сейчас в стране потребители обеспечиваются электроэнергией местной генерации.

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Из-за массированного удара России по Украине в энергосистеме Молдовы зафиксированы перебои. Об этом сообщает молдавское энергетическое госпредприятие Moldelectrica.

"Мы работаем в обычных параметрах и нет рисков отключения потребителей на территории Республики Молдова, несмотря на перепады напряжения, зафиксированные в период с 08:00 до 09:00. Эти перебои были вызваны масштабными атаками РФ на электросистему в Украине", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что с целью предотвращения массовых отключений, украинские диспетчеры перенастроили схему энергоснабжения для предотвращения неконтролируемых отключений. Сейчас потребители в стране обеспечиваются электроэнергией местной генерации.

Напомним, в понедельник утром, 26 августа, Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами, которые запускала со стратегических бомбардировщиков, из акватории Черного моря и с истребителей МиГ-31К. В общем взрывы прогремели в большинстве регионов Украины.

В результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. Энергетики ввели экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать энергосистему.

В "Укрэнерго" также сообщили о повреждении инфраструктурных объектов и ввели экстренные отключения света. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ситуацию сложной и сообщил о срочном режиме экстренных отключений электроэнергии. А эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии Фокусу не исключает того, что российские оккупанты имеют целью не допустить ремонтов украинской генерации для усиления мощности системы.