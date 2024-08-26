Після атаки на Україну в Молдові сталися перебої зі світлом: подробиці

Українським диспетчерам вдалось переналаштувати схему енергопостачання і наразі в країні споживачі забезпечуються електроенергією місцевої генерації.

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Через масований удар Росії по Україні в енергосистемі Молдови зафіксовано перебої. Про це повідомляє молдовське енергетичне держпідприємство Moldelectrica.

"Ми працюємо у звичайних параметрах та немає ризиків відключення споживачів на території Республіки Молдова, попри перепади напруги, зафіксовані в період з 08:00 до 09:00. Ці перебої були спричинені масштабними атаками РФ на електросистему в Україні" — говориться в повідомленні.

В компанії додали, що з метою запобігання масовим відключенням, українські диспетчери переналаштували схему енергопостачання для запобігання неконтрольованим відключенням. Наразі споживачі в країні забезпечуються електроенергією місцевої генерації.

Нагадаємо, в понеділок вранці, 26 серпня, Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами, які запускала зі стратегічних бомбардувальників, з акваторії Чорного моря і з винищувачів МіГ-31К. Загалом вибухи прогриміли у більшості регіонів України.

Внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Енергетики запровадили екстрені відключення, щоби стабілізувати енергосистему.

В "Укренерго" також повідомили про пошкодження інфраструктурних об’єктів і запровадили екстрені відключення світла. Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав ситуацію складною і повідомив про терміновий режим екстрених відключень електроенергії. А експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у коментарі Фокусу не відкидає того, що російські окупанти мають на меті не допустити ремонтів української генерації для посилення потужності системи.