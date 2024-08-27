Наймасованіша ракетно-дронова атака: енергетики розповіли, коли скасують відключення

Фахівці усувають наслідки ворожої атаки, здійсненої ворогом вчора. Україні довелося отримувати аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини.

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У понеділок, 26 серпня, росіяни здійснили наймасштабнішу від початку війни ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Про це повідомляє "Укренерго".

Ремонтні бригади вже почали аварійно-відновлювальні роботи, але поки в усіх регіонах України діятимуть заходи обмеження споживання.

З 6:00 до 11:00 і з 15:00 до 21:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно, в інші періоди доби — по три черги.

"Енергетики працюватимуть 24/7, щоб якомога швидше повернути світло в домівки українців", — наголосили в "Укренерго".

Як підкреслюють енергетики, наразі українська енергосистема відновлюється вже після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Вчора Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини.

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Загалом, через бойові дії та негоду повністю або частково знеструмлені 543 населені пункти у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Коли може відновитися енергетика

Жорсткі обмеження електроенергії в країні можуть тривати ще 1–2 тижні, поки спеціалісти не відновлять розподільчі енергосистеми, зруйновані атакою ворога, розповів ексміністр палива і енергетики, президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков.

"Обмеження будуть діяти найближчим часом, тривати ще тиждень–два. Якщо не буде нових таких масованих атак", — зазначив Плачков.

Нагадаємо, 26 серпня ЗС РФ завдали ударів по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного і морського базування. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що вдалося збити 102 зі 127 ракет і 99 зі 109 безпілотників.

Радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що після масованого удару Росії 26 серпня доведеться коригувати плани з підготовки до зими.