"Не допустим блэкаута": в "Укрэнерго" рассказали, что будет с отключениями света зимой

По словам Владимира Кудрицкого, все 9 ГВт, которые выбыли, восстановить до зимы невозможно. Однако Украина сможет импортировать электроэнергию.

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Если зима будет достаточной теплой, то отключений света можно будет избежать. Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "BBC Украина".

По его словам, в текущих условиях нельзя быть слишком оптимистичным.

"Скажем так, при теплой, зимней погоде +2, +3 вполне возможно, что никаких отключений не будет. При температуре -10 энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно", — сказал он.

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Кудрицкий также заявил, что "легкой прогулки" не будет. Он прогнозирует сложности.

"Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно", — сказал он.

По словам Кудрицкого, он не верит в апокалиптический сценарий.

"Я считаю, что мы не допустим блекаута", — заявил он.

Кроме того, глава "Укрэнерго" заявил, что компании уже научились противодействовать тактике россиян, они знают, как сбалансировать энергосистему, чтобы она продолжала функционировать.

"Надо четко понимать две вещи. Первое – все эти 9 ГВт, которые у нас выбыли, восстановить до зимы будет невозможно", — сказал он.

Также, как отметил Кудрицкий, грядущей зимой будет новый фактор – импорт электроэнергии. Он был практически нулевой в прошедший зимний период.

"И только буквально несколько месяцев назад уже обновленный состав регулятора принял столь необходимые изменения для того, чтобы либерализовать цены на нашем украинском рынке и разрешить этому импорту заходить в страну. Этот импорт эта способность не заполняется на 100%. Но зимой у нас точно будет достаточно значительная поддержка со стороны европейских стран", — сказал он.

Напомним, в "Укрэнерго" предупредили о новом фейке. В компании отметили, что благодаря таким ложным сообщениям мошенники могут собирать личные данные и использовать их в своих целях.