Голову "Укренерго" Кудрицького звільнили, — нардеп

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Кудрицького з посади голови правління НЕК "Укренерго". Замість нього посаду тимчасово обійме заступник голови Олександр Брехт.

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Володимира Кудрицького звільнено з посади голови НЕК "Укренерго". Так вирішив президент Володимир Зеленський. Є голосування Наглядової ради, у якій чотири члени з шести підтримали пропозицію про звільнення. Про деталі президентського рішення народний депутат Ярослав Железняк написав у Telegram-каналі.

Допис Железняка щодо звільнення Кудрицького з'явився у мережі о 22:33 2 вересня. Нардеп заявив, що спершу про рішення стало відомо на засідання Ставки верховного головнокомандувача. Згідно з процедурою, усунути главу правління НЕК "Укренерго" має Наглядова рада компанії, яка складається з шести осіб. Відбулосяь термінове голосування і в підсумку четверо членів ради підтримали пропозицію стосовно звільнення, написав політик. Також він зауважив, що ця подія може не сподобатися партнерам України.

"Гадаю, віддача буде також швидка і досить болісна", — написав Железняк.

Звільнення Кудрицького - коментар Железняка 2 вересня Фото: Скриншот

Звільнення Кудрицького — що відомо

Деталі щодо звільнення Кудрицього додало "Суспільне".

Журналісти поспілкувалися з кількома анонімними джерелами в українському уряді та з "дипломатичними колами". Джерела в уряді повідомили, що тимчасовим виконувачем обов'язків голови "Укренерго" стане один із його заступників — Олександр Брехт. Також стало відомо, як розділилися голоси членів Наглядової ради:

"за" звільнення — троє представників уряду Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко та один незалежний член, Роман Піонковський;

"проти" — двоє незалежних.

Анонімні дипломати пояснили, що 1 вересня представники міжнародних організацій попередили уряд, що не варто поспішати зі звільненням Кудрицького. Вони надіслали відповідний лист до Офісу президента, прем'єр-міністру, а також у Міністерства економіки, фінансів, енергетики. Основна пропозиція — зачекати, поки у раді не з'явиться ще один, сьомий, незалежний учасник.

Звільнення Кудрицького - "Суспільне" про голосування в "Укренерго" Фото: Скриншот Звільнення Кудрицького - "Суспільне" про рішення Наглядової ради

На сторінці Facebook Володимира Кудрицького поки що немає коментарів щодо звільнення. Також немає коментарів на порталі Міненерго та уряду України.

Зазначимо, про можливість звільнення голови "Укренерго" повідомили на порталі "Європейської правди" 30 серпня. Водночас журналісти посилалися на неназвані джерела у Кабінеті міністрів. Причиною звільнення називали незадоволення президента станом укриттів енергетичних об'єктів і те, що вони продовжують руйнуватися внаслідок ракетних ударів ЗС РФ.

Нагадуємо, 29 серпня Кудрицький розповів журналістам порталу "BBC Україна" про наслідки дев'яти ударів РФ по українській енергетиці і спрогнозував, чи можливі блекаути найближчої зими.