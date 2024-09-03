Перешел дорогу Минэнерго, не "освоил" тендер: за что уволили главу "Укрэнерго" Кудрицкого

Владимира Кудрицкого обвиняли в провале защиты энергообъектов от ракетных ударов армии России. Политики говорили и о его конфликтах с высокопоставленными чиновниками. Фокус описывает все причины кадровой перестановки в "Укрэнерго" и ее последствия.

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Главу Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, возглавляющего госкомпанию с августа 2020 года, уволили вечером 2 сентября. Четыре из шести членов Наблюдательного совета поддержали кадровое изменение. Исполнять обязанности главы "Укрэнерго" будет заместитель председателя правления Алексей Брехт.

Вопрос увольнения Кудрицкого поднимали на Ставке Верховного главнокомандующего. Если бы не это событие, Кудрицкий должен был остаться на посту до августа 2025 года, когда истекает срок его рабочего контракта, говорят источники Forbes.

Наблюдательный совет "Укрэнерго" собрался на совещание поздно вечером 2 сентября, причем встречу инициировал сам Кудрицкий, рассказали собеседники издания.

В набсовете "Укрэнерго" сейчас шесть членов: независимые – Даниэль Доббени, Педер Андреасен, Роман Пионковски, и три от государства: Юрий Бойко, Юрий Токарский и Александр Баранюк.

Не освоил тендер? За что уволили главу "Укрэнерго"

Возможные причины смены главы "Укрэнерго", источники NV назвали желание министра энергетики Украины Германа Галущенко больше подчинить компанию под себя. Между Галущенко и Кудрицким были управленческие и профессиональные разногласия.

Кроме этого, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего, на которой выясняли причины поражений российскими ракетами трансформаторных подстанций в ходе обстрела ВС РФ 26 августа.

Работники спецслужб показали главе государства снимки пораженных объектов, в том числе и компании "Укрэнерго". Часть из них не достроили, рассказали собеседники издания NV.

Кудрицкий в итоге должен был писать заявление об увольнении по собственному желанию, но вечером 30 августа отказался это сделать, рассказал Forbes собеседник, знакомый с ситуацией.

Стоит отметить и недобросовестное исполнение тендеров компанией "Укрэнерго". Осенью 2023 года НЭК заключила 63 однотипных контакта на cумму более 69 млн гривен каждый на обустройство защитных сооружений на трансформаторах. Общая сумма по итогам всех договоров — 4,4 млрд гривен.

По состоянию на 1 сентября 2024 года ни одно из соглашений не завершено, отчета о выполненных договорах нет. Крайний срок завершения работ — 22 февраля 2024 года, но сроки их исполнения в контрактах постоянно продлевали.

При этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус говорил об успешной деятельности "Укрэнерго". По его оценкам, НЭК построила укрытия на 36 подстанциях. Это якобы больше, чем построили все украинcкие энергетические компании.

"Укрэнерго" привлекло более 1,5 млрд евро на восстановление и обустройство укреплений для энергетического оборудования. Герус не считает, что Кудрицкого уволили из-за недостаточной защиты энергоинфраструктуры.

Запад "обрежет" кредиты: последствия увольнения Кудрицкого

Увольнение Владимира Кудрицкого точно не понравится западным партнерам Украины. Под вопросом окажется выделение миллиардов евро кредитов для НЭК, предупредил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Международные финорганизации требовали оставить Кудрицкого на должности. В письме от Евросоюза, Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития премьер-министру Украины Денису Шмыгалю говорится о давлении властей на позицию Наблюдательного совета. Запад указывает на возможные последствия решения: финансирование защиты и восстановление энергосистемы Украины может быть под вопросом.

Железняк считает Кудрицкого "одним из наиболее адекватных людей в энергетике" и приводит хронологию событий. Сперва Кудрицкого попросили уйти на ставке Зеленского, затем "перегнули" Наблюдательный совет.

"Укрэнерго" — единственные, кто нормально построил защитные сооружения. И вовремя запаслись дополнительным оборудованием для быстрой замены. Но эти м***и будут пытаться рассказать, что именно это и стало проблемой", — отметил Железняк.

По мнению нардепа, "Галущенко-Шурма-Миронюк" давно хотели уволить главу компании. Очевидно, он имеет в виду министра энергетики, замглавы Офиса президента Ростислава Шурму и советника министра энергетики Игоря Миронюка. Но настоящей причиной, как указывает политик, стало "животное желание сесть на все финансовые потоки: 100 млрд гривен ежегодно и 1,5 млрд евро кредитных линий".

Что удалось сделать Кудрицкому?

Руководитель "Укрэнерго" в недавнем интервью радиостанции ВВС перед массированным обстрелом энергетических объектов Украины 26 августа перечислял собственные достижения. По его словам, энергетики активно восстанавливают поврежденные электростанции, но потерянные 9 гигаватт мощности генераций до зимы уже не восстановить.

Планы по ремонту, как говорил Кудрицкий, "плюс-минус" выполняются по графику. Также он отчитался об "огромном запасе" накопленного оборудования от западных доноров. Сегодня в Украину каждый месяц везут гораздо больше трансформаторов, чем ВС РФ выбили бы ракетами.

"У нас сегодня есть инженерная защита на объектах "Укрэнерго". Это единственные объекты критической инфраструктуры, где есть такая защита, которая выдерживает прямое попадание, например, "Шахедов", — подчеркивал глава НЭК.

Кудрицкий в июле 2024 года комментировал обустройство трех уровней защиты энергообъектов. Первый — от обломков дронов, второй — от их прямого попадания, а третий — от попадания ракет.

По его утверждению, работу разделили между "Укрэнерго" и Агентством восстановления и развития инфраструктуры.

"Первый уровень был построен повсюду еще в конце 2022 года. Сейчас в наиболее критических точках энергосистемы выстроен второй уровень защиты. Мы говорим о десятках хранилищ, которые предохраняют оборудование от дронов-камикадзе. Что касается третьего уровня защиты, он выполнялся нашими коллегами из Агентства восстановления, здесь было бы корректно спросить их", — указывал он.

Владимир Кудрицкий и глава представительства немецкого государственного банка развития KfW в Украине Лоренц Гесснер в июле 2024 года подписали соглашение на грант 100 млн евро в рамках бюджетной программы ЕС "Ukraine Investment Facility". Cредства планировали потратить на модернизацию высоковольтных подстанций на западе Украины и развитие интерконнекторов, соединяющих Украину с энергосистемой Европы.

Напомним, Кудрицкий недавно комментировали идею обмена Курской АЭС в случае ее захвата военными ВСУ. По его словам, такие предположения делать можно, но они сравнимы с тем, что "завтра Марс столкнется с Венерой или астероид упадет на Землю".

Глава "Укрэнерго" также обещал не допустить блэкаутов зимой, но с условием: зима должна быть достаточной теплой. Украинских энергетиков при этом ждет много испытаний.