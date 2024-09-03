Перейшов дорогу Міненерго, не "освоїв" тендер: за що звільнили голову "Укренерго" Кудрицького

Володимира Кудрицького звинувачували в провалі захисту енергооб'єктів від ракетних ударів армії Росії. Політики говорили і про його конфлікти з високопоставленими чиновниками. Фокус описує всі причини кадрової перестановки в "Укренерго" та її наслідки.

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Главу Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" Володимира Кудрицького, який очолював держкомпанію із серпня 2020 року, звільнили ввечері 2 вересня. Чотири із шести членів Наглядової ради підтримали кадрову зміну. Виконувати обов'язки голови "Укренерго" буде заступник голови правління Олексій Брехт.

Питання звільнення Кудрицького порушували на Ставці Верховного головнокомандувача. Якби не ця подія, Кудрицький мав залишитися на посаді до серпня 2025 року, коли спливає термін його робочого контракту, кажуть джерела Forbes.

Наглядова рада "Укренерго" зібралася на нараду пізно ввечері 2 вересня, причому зустріч ініціював сам Кудрицький, розповіли співрозмовники видання.

У наглядовій раді "Укренерго" зараз шість членів: незалежні — Даніель Доббені, Педер Андреасен, Роман Піонковський, і три від держави: Юрій Бойко, Юрій Токарський і Олександр Баранюк.

Не освоїв тендер? За що звільнили голову "Укренерго"

Можливі причини зміни глави "Укренерго", джерела NV назвали бажання міністра енергетики України Германа Галущенка більше підпорядкувати компанію під себе. Між Галущенком і Кудрицьким були управлінські та професійні розбіжності.

Крім цього, 30 серпня президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій з'ясовували причини уражень російськими ракетами трансформаторних підстанцій під час обстрілу ЗС РФ 26 серпня.

Працівники спецслужб показали главі держави знімки уражених об'єктів, зокрема й компанії "Укренерго". Частину з них не добудували, розповіли спів розмовники видання NV.

Кудрицький у підсумку мав писати заяву про звільнення за власним бажанням, але ввечері 30 серпня відмовився це зробити, розповів Forbes співрозмовник, знайомий із ситуацією.

Варто відзначити і недобросовісне виконання тендерів компанією "Укренерго". Восени 2023 року НЕК уклала 63 однотипних контакти на суму понад 69 млн гривень кожен на облаштування захисних споруд на трансформаторах. Загальна сума за підсумками всіх договорів — 4,4 млрд гривень.

Станом на 1 вересня 2024 року жодна з угод не завершена, звіту про виконані договори немає. Крайній термін завершення робіт — 22 лютого 2024 року, але строки їх виконання в контрактах постійно продовжували.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус говорив про успішну діяльність "Укренерго". За його оцінками, НЕК побудувала укриття на 36 підстанціях. Це нібито більше, ніж побудували всі українські енергетичні компанії.

"Укренерго" залучило понад 1,5 млрд євро на відновлення та облаштування укріплень для енергетичного обладнання. Герус не вважає, що Кудрицького звільнили через недостатній захист енергоінфраструктури.

Захід "обріже" кредити: наслідки звільнення Кудрицького

Звільнення Володимира Кудрицького точно не сподобається західним партнерам України. Під питанням опиниться виділення мільярдів євро кредитів для НЕК, попередив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Міжнародні фінорганізації вимагали залишити Кудрицького на посаді. У листі від Євросоюзу, Міжнародної фінансової корпорації та Європейського банку реконструкції та розвитку прем'єр-міністру України Денису Шмигалю йдеться про тиск влади на позицію Наглядової ради. Захід вказує на можливі наслідки рішення: фінансування захисту та відновлення енергосистеми України може бути під питанням.

Железняк вважає Кудрицького "одним із найбільш адекватних людей в енергетиці" і наводить хронологію подій. Спершу Кудрицького попросили піти на ставці Зеленського, потім "перегнули" Наглядову раду.

"Укренерго" — єдині, хто нормально побудував захисні споруди. І вчасно запаслися додатковим обладнанням для швидкої заміни. Але ці м***ї намагатимуться розповісти, що саме це і стало проблемою", — зазначив Железняк.

На думку нардепа, "Галущенко-Шурма-Миронюк" давно хотіли звільнити главу компанії. Очевидно, він має на увазі міністра енергетики, заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму і радника міністра енергетики Ігоря Миронюка. Але справжньою причиною, як зазначає політик, стало "тваринне бажання сісти на всі фінансові потоки: 100 млрд гривень щорічно і 1,5 млрд євро кредитних ліній".

Що вдалося зробити Кудрицькому?

Керівник "Укренерго" в нещодавньому інтерв'ю радіостанції ВВС перед масованим обстрілом енергетичних об'єктів України 26 серпня перераховував власні здобутки. За його словами, енергетики активно відновлюють пошкоджені електростанції, але втрачені 9 гігават потужності генерацій до зими вже не відновити.

Плани з ремонту, як говорив Кудрицький, "плюс-мінус" виконуються за графіком. Також він відзвітував про "величезний запас" накопиченого обладнання від західних донорів. Сьогодні в Україну щомісяця везуть набагато більше трансформаторів, ніж ЗС РФ вибили б ракетами.

"У нас сьогодні є інженерний захист на об'єктах "Укренерго". Це єдині об'єкти критичної інфраструктури, де є такий захист, який витримує пряме влучання, наприклад, "Шахедів", — наголошував глава НЕК.

Кудрицький у липні 2024 року коментував облаштування трьох рівнів захисту енергооб'єктів. Перший — від уламків дронів, другий — від їхнього прямого влучання, а третій — від влучання ракет.

За його твердженням, роботу розділили між "Укренерго" та Агентством відновлення і розвитку інфраструктури.

"Перший рівень був побудований всюди ще наприкінці 2022 року. Зараз у найбільш критичних точках енергосистеми збудовано другий рівень захисту. Ми говоримо про десятки сховищ, які оберігають обладнання від дронів-камікадзе. Стосовно третього рівня захисту, його виконували наші колеги з Агентства відновлення, тут було б коректно запитати їх", — вказував він.

Володимир Кудрицький і голова представництва німецького державного банку розвитку KfW в Україні Лоренц Гесснер у липні 2024 року підписали угоду на грант 100 млн євро в межах бюджетної програми ЄС "Ukraine Investment Facility". Кошти планували витратити на модернізацію високовольтних підстанцій на заході України та розбудову інтерконекторів, що з'єднують Україну з енергосистемою Європи.

Нагадаємо, Кудрицький нещодавно коментував ідею обміну Курської АЕС у разі її захоплення військовими ЗСУ. За його словами, такі припущення робити можна, але вони порівнянні з тим, що "завтра Марс зіткнеться з Венерою або астероїд впаде на Землю".

Глава "Укренерго" також обіцяв не допустити блекаутів узимку, але за умови, що зима має бути достатньо теплою. На українських енергетиків водночас чекає багато випробувань.