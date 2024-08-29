"Припустити можна": в "Укренерго" висловилися про обмін Курської АЕС на ЗАЕС

Керівник енергокомпанії Володимир Кудрицький звинуватив людей, які пропонують обмін станціями, у некомпетентності. Він розповів, чи свідчать про таку можливість "реальні факти".

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У НЕК "Укренерго" прокоментували ідею захоплення Курської АЕС для обміну її на українську станцію в Запорізькій області. Про це відомо з інтерв’ю з головою правління компанії Володимиром Кудрицьким, яке було опубліковано в "BBC Україна" 29 серпня.

"Поки що це така наукова фантастика", — зазначив він.

Керівник "Укренерго" пояснив, що люди, які в мережі або ефірі говорять про обмін станціями, насправді "абсолютно точно не мають доступу до інформації", щоб робити такі припущення або заяви.

"Так само можна припустити, що завтра Марс зіткнеться з Венерою, чи астероїд впаде на Землю. Припустити можна. Але які у нас є реальні факти, які б про це свідчили? У мене, наприклад, немає", — наголосив Кудрицький.

Він уточнив, що виступає за обов’язкове повернення Запорізької АЕС під контроль України. З його слів, українцям не потрібно думати, що у відповідь пропонувати країні-агресорці або на що можна станцію обміняти.

"Це об'єкт, який розташований на нашій суверенній території. І це об'єкт, який може обслуговувати тільки Україна. Ніхто інший. І це питання ядерної безпеки", — заявив керівник "Укренерго".

Він додав, що світу, безвідносно до ситуації у Курській області, потрібно усвідомити, як можна не допустити ризиків інциденту на ЗАЕС. Кудрицький запевнив, що єдиний варіант — забезпечення Україні повного доступу до управління об’єктом.

Нагадаємо, 28 серпня у ЗМІ повідомили, що Росія відправила додаткові сили на територію Курської АЕС. РФ створила нове угруповання "Курчатов", призначивши його командувачем генерала В'ячеслава Питкова.

27 серпня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про виникнення небезпеки ядерного інциденту в районі Курської АЕС. Загрозу він пояснив слідами атак БПЛА та вразливістю активної зони реактора.