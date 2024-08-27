В районі Курської АЕС виникла небезпека ядерного інциденту, — директор МАГАТЕ

Рафаель Гроссі зазначив, що активна зона реактора дуже уразлива для ударів артилерії або ударів дрона. Попри це, він відзначив, що станція експлуатується в близькому до нормального режимі.

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У районі Курської АЕС виникла небезпека ядерного інциденту. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, пише "Інтерфакс".

За словами Гроссі, він прийняв пропозицію президента РФ Володимира Путіна відвідати станцію у зв'язку зі статусом МАГАТЕ. Річ у тому, що це міжнародна організація, яка у всьому світі відповідає за забезпечення режиму ядерної та енергетичної безпеки атомних об'єктів.

Гендиректор МАГАТЕ поділився метою приїзду. За його словами, він хотів "особисто оцінити ситуацію, яка є на Курській АЕС, і спільно зі своїми російськими колегами знайти якесь рішення ситуації, що склалася". На території Курської АЕС він побачив сліди атак безпілотників.

"Особливістю Курської АЕС є те, що там експлуатуються реактори типу РБМК, які за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, контейнменту, якою оснащено багато реакторів інших типів у світі", — розповів Рафаель Гроссі.

Він додав, що "відсутність контейнменту означає, що активна зона реактора розміщується практично у звичайній будівлі та дуже вразлива для ударів артилерії або дронів". Приїзд гендиректора МАГАТЕ на Курську АЕС пов'язаний із наміром не допустити ударів по станції.

"Виходячи з того, що мені вдалося побачити сьогодні на станції, я можу сказати, що станція експлуатується в режимі дуже близькому до нормального", — сказав Гроссі.

Також він планує відвідати прилеглі до Курської АЕС території. Далі директор МАГАТЕ вирушить до Києва — там він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Що передувало: ситуація на Курській АЕС

Нагадаємо, раніше місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи у російському місті Курчатов, де розташована сама Курська АЕС. Тоді інформацію спростував міський голова Ігор Корпунков, який заявив про неправдивість інформації щодо зупинки роботи Курської АЕС.

Попри швидке просування українських військових, ціль українського командування — зовсім не Курська АЕС. Зокрема, Emil Kastehelmi зазначив, що не він не вірить у те, що Україна дійде до Курської АЕС і обміняє її на Запорізьку АЕС.

Трохи згодом Курчатов атакували ЗСУ. За словами керівництва регіону, російська ППО "відбиває атаки", однак в соцмережах росіяни скаржились на знеструмлення в місті та прилеглих районах. Окрім того, внаслідок падіння уламків БПЛА на трансформаторну підстанцію спалахнула пожежа.

Згодом Рафаель Гроссі анонсував приїзд на Курську АЕС. Його візит пов'язаний із операцією Збройних сил у Курській області. Він планував поговорити з керівниками, оцінити стан під'їзних шляхів та зовнішнього електропостачання.

Українські експерти відзначають, що контроль над Курською АЕС ЗСУ не стане для Росії катастрофою. За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, потужність генерації в РФ становить близько 250 ГВт, тому втрата 2 ГВт (менш як 1%) не призведе до критичних наслідків.