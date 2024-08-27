В районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента, — директор МАГАТЭ

Рафаэль Гросси отметил, что активная зона реактора очень уязвима для ударов артиллерии или ударов дрона. Несмотря на это он отметил, что станция эксплуатируется в близком к нормальному режиме.

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В районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет "Интерфакс".

По словам Гросси, он принял предложение президента РФ Владимира Путина посетить станцию в связи со статусом МАГАТЭ. Дело в том, что это международная организация, которая во всем мире отвечает за обеспечение режима ядерной и энергетической безопасности атомных объектов.

Гендиректор МАГАТЭ поделился целью приезда. По его словам, он хотел "лично оценить ситуацию, которая существует на Курской АЭС, и совместно со своими российскими коллегами найти какое-то решение сложившейся ситуации". На территории Курской АЭС он увидел следы атак беспилотников.

"Особенностью Курской АЭС является то, что там эксплуатируются реакторы типа РБМК. РБМК по своей конструкции не имеет защитной оболочки, контейнмента, которой оснащены многие реакторы других типов в мире", — рассказал Рафаэль Гросии.

Он добавил, что "отсутствие контейнмента означает, что активная зона реактора находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или ударов дронов". Приезд гендиректора МАГАТЭ на Курскую АЭС связан с намерением не допустить ударов по станции.

"Исходя из того, что мне удалось увидеть сегодня на станции, я могу сказать, что станция эксплуатируется в режиме очень близком к нормальному", — сказал Гросси.

Также он планирует посетить прилегающие к Курской АЭС территории. Далее директор МАГАТЭ отправится в Киев — там он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что предшествовало: ситуация на Курской АЭС

Напомним, ранее местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах в российском городе Курчатов, где расположена сама Курская АЭС. Тогда информацию опроверг городской голова Игорь Корпунков, который заявил о ложности информации об остановке работы Курской АЭС.

Несмотря на быстрое продвижение украинских военных, цель украинского командования — вовсе не Курская АЭС. В частности, Emil Kastehelmi отметил, что не он не верит в то, что Украина дойдет до Курской АЭС и обменяет ее на Запорожскую АЭС.

Чуть позже Курчатов атаковали ВСУ. По словам руководства региона, российская ПВО "отражает атаки", однако в соцсетях россияне жаловались на обесточивание в городе и прилегающих районах. Кроме того, в результате падения обломков БПЛА на трансформаторную подстанцию вспыхнул пожар.

Впоследствии Рафаэль Гросси анонсировал приезд на Курскую АЭС. Его визит связан с операцией Вооруженных сил в Курской области. Он планировал поговорить с руководителями, оценить состояние подъездных путей и внешнего электроснабжения, а также подъездных путей.

Украинские эксперты отмечают, что контроль над Курской АЭС ВСУ не станет для России катастрофой. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, мощность генерации в РФ составляет около 250 ГВт, и поэтому потеря 2 ГВт (менее 1%) не приведет к критическим последствиям.