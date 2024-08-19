ВСУ контролируют 92 населенных пункта Курской области, — Зеленский (видео)

На совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений президент Украины отметил, что пока нельзя говорить о том, какие именно подразделения привлечены к операции Курской области.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько территории контролируют ВСУ в Курской области РФ. Он отметил, что продолжается "укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины". Об этом сообщают в "Офисе президента".

Об этом Зеленский рассказал на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа".

По его словам, "украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области".

Выступление Владимира Зеленского

"На сегодня наши силы контролируют более чем 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта", — заявил президент.

Также он отметил, что сейчас продолжается укрепление наших позиций в Курской области, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины.

По словам Зеленского, операция в Курской области стала самой большой инвестицией в "процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена"

"Мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются", — сказал он.

Президент отметил, что пока нельзя публично говорить о том, какие именно подразделения привлечены в определенных районах Курской области. В то же время он выразил благодарность всем подразделениям и украинским героям.

"Сейчас российское пограничье напротив нашей Сумщины в значительной степени очищено от присутствия российской армии. И это также — среди целей нашей операции, тактических целей", — подчеркнул он.

Также Зеленский заявил, что "активная, превентивная защита является наиболее эффективным противодействием российскому террору и обеспечением реального осложнения ситуации для государства-агрессора".

Также он отметил, что никто не слышал о подготовке операции в Курской области потому, что начались бы разговоры о том, что это нереально, а также о "пересечении якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в России". Зеленский также сказал, что Украина вместе с партнерами должны принуждать Россию всеми силами к справедливому миру.

Напомним, российская армия, а именно 810 отдельная бригада морской пехоты ВС РФ, несет огромные потери в Курской области. Об этом рассказали партизаны движения "Атеш". Также стало известно, что россияне начали перебрасывать в Курскую область срочников из Московского и Ленинградского военных округов из-за недостатка резервов.