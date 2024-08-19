ЗСУ контролюють 92 населених пункти Курської області, — Зеленський (відео)

На нараді керівників закордонних дипломатичних установ президент України зауважив, що поки не можна говорити про те, які саме підрозділи залучені до операції Курської області.

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Президент України Володимир Зеленський розповів, скільки території контролюють ЗСУ в Курській області РФ. Він зауважив, що триває "зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України". Про це повідомляють в "Офісі президента".

Про це Зеленський розповів на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога".

За його словами, "українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області".

Виступ Володимира Зеленського

"На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти", — заявив президент.

Також він зауважив, що нині триває зміцнення наших позицій у Курській області, стабілізація визначених районів та поповнення обмінного фонду для України.

За словами Зеленського, операція у Курській області стала найбільшою інвестицією у "процес звільнення українців і українок із російського полону"

"Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають", — сказав він.

Президент зауважив, що поки не можна публічно говорити про те, які саме підрозділи залучені у визначених районах Курської області. Водночас він висловив вдячність всім підрозділам та українським героям.

"Зараз російське прикордоння навпроти нашої Сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії. І це також – серед цілей нашої операції, тактичних цілей", — наголосив він.

Також Зеленський заявив, що "активний, превентивний захист є найбільш ефективною протидією російському терору та забезпеченням реального ускладнення ситуації для держави-агресора".

Також він зауважив, що ніхто не чув про підготовку операції в Курській області тому, що почались би розмови про те, що це нереально, а також про "перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії". Зеленський також сказав, що Україна разом з партнерами мають примушувати Росію всіма силами до справедливого миру.

Нагадаємо, російська армія, а саме 810 окрема бригада морської піхоти ЗС РФ, зазнає величезних втрат в Курській області. Про це розповіли партизани руху "Атеш". Також стало відомо, що росіяни почали перекидати в Курську область строковиків з Московського і Ленінградського військових округів через нестачу резервів.