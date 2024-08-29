"Предположить можно": в "Укрэнерго" высказались об обмене Курской АЭС на ЗАЭС

Руководитель энергокомпании Владимир Кудрицкий обвинил людей, которые предлагают обмен станциями, в некомпетентности. Он рассказал, свидетельствуют ли о такой возможности "реальные факты".

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В НЭК "Укрэнерго" прокомментировали идею захвата Курской АЭС для обмена ее на украинскую станцию в Запорожской области. Об этом известно из интервью с председателем правления компании Владимиром Кудрицким, которое было опубликовано в "BBC Украина" 29 августа.

"Пока что это такая научная фантастика", — отметил он.

Руководитель "Укрэнерго" пояснил, что люди, которые в сети или эфире говорят об обмене станций, на самом деле "совершенно точно не имеют доступа к информации", чтобы делать такие предположения или заявления.

"Так же можно предположить, что завтра Марс столкнется с Венерой, или астероид упадет на Землю. Предположить можно. Но какие у нас есть реальные факты, которые бы об этом свидетельствовали? У меня, например, нет", — подчеркнул Кудрицкий.

Он уточнил, что выступает за обязательное возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины. По его словам, украинцам не нужно думать, что в ответ предлагать стране-агрессору или на что можно станцию обменять.

"Это объект, который расположен на нашей суверенной территории. И это объект, который может обслуживать только Украина. Никто другой. И это вопрос ядерной безопасности", — заявил руководитель "Укрэнерго".

Он добавил, что миру, безотносительно к ситуации в Курской области, нужно осознать, как можно не допустить рисков инцидента на ЗАЭС. Кудрицкий заверил, что единственный вариант — обеспечение Украине полного доступа к управлению объектом.

Напомним, 28 августа в СМИ сообщили, что Россия отправила дополнительные силы на территорию Курской АЭС. РФ создала новую группировку "Курчатов", назначив ее командующим генерала Вячеслава Пыткова.

27 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возникновении опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС. Угрозу он объяснил следами атак БПЛА и уязвимостью активной зоны реактора.