Бои в Курской области: СМИ стало известно, какое подкрепление отправил Путин (инфографика)

Кремль создал новую группировку для охраны Курской АЭС. Аналитики выяснили, что ею командует генерал, известный "одиозным поведением".

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Россия отправила дополнительные силы на территорию Курской АЭС. Деталями 28 августа поделились представители проекта Evocation, цель которого — сбор базы коллаборационистов, пропагандистов и бойцов оккупационного режима РФ.

Сообщается, что Кремль создал новую группировку — "Курчатов". В нее вошли подразделения Росгвардии, ВС РФ и вражеской полиции.

В частности, из Росгвардии на Курскую АЭС перебросили:

900-й полк особого назначения;

71-й отдельный батальон войск нацгвардии;

21-я, 102-я и 116-я отдельные бригады оперативного назначения;

95-ю дивизию войск нацгвардии;

33-й отдельный отряд спецназначения "Пересвет";

25-й отдельный отряд спецназначения.

Из состава ВС РФ враг направил в Курскую область:

1-й десантно-штурмовой батальон 56-го десантно-штурмового полка;

11-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду;

разведывательно-штурмовую бригаду "Че Гевара" (ранее — "Пятнашка");

12-й и 13-й танковые полки 1-й танковой армии.

Также район Курской АЭС усилили 90 правоохранителей из спецполка полиции.

"Общая численность силовиков может составлять не менее трех тысяч человек", — отметили аналитики.

Командующим новой группировки назначили генерала Вячеслава Пыткова.

Перечень сил, направленных в зону Курской АЭС Фото: evocation.info

Генерал Пытков: что о нем известно

По данным росСМИ, Вячеслав Владимирович Пытков родился 10 сентября 1972 года в Рязанской области и начинал свою карьеру со службы в милиции. В 2010 году он начал командовать спецотрядом быстрого реагирования в составе нацгвардии в Москве, а в 2016 году перешел в новый орган — Росгвардию.

В 2021 году Пытков дослужился до заместителя командующего Центральным округом войск нацгвардии РФ. С начала полномасштабного вторжения участвует в войне на территории Украины.

Пропагандисты подчеркнули, что генерал "не раз находился на самых опасных участках фронта" и даже "спас тяжело раненого военнослужащего". 27 марта 2023 года он был торжественно награжден медалью "Золотая Звезда" и получил звание Героя РФ.

Фото Вячеслава Пыткова Фото: Герои страны

В то же время в Evocation отметили, что Пытков отличился "одиозным поведением на службе" и попытками показать "героические поступки" в войне с Украиной. Ранее генерал уже участвовал в Первой российско-чеченской войне, за что лично от президента Владимира Путина получил орден мужества.

С начала полномасштабной войны Пытков участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях. В частности, он командовал подразделениями Росгвардии, боевиками так называемой "милиции" в оккупации и занимался "эвакуацией", то есть незаконным вывозом украинцев в Россию.

Напомним, российский "военкор" Владимир Романов сообщил, что трассу между Курском и Рыльском перекрыли для гражданских машин. В росСМИ ее называют "одной из важнейших транспортных артерий региона".

В Reuters 28 августа передали, что в ЦРУ ожидают контрнаступления ВС РФ в Курской области. Заместитель директора разведки Дэвид Коэн подчеркнул, что это обернется "тяжелой борьбой" для врага.