Заместитель директора разведки Дэвид Коэн отметил, что Украина имеет определенные планы в отношении российских территорий. По его словам, лидеру Кремля Владимиру Путину придется "справиться с резонансом" в самой РФ.

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Президент РФ Владимир Путин возьмется отвоевывать территории в Курской области, но его бойцов ждет "тяжелая борьба". Об этом со ссылкой на заявление заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна 28 августа сообщили в Reuters.

Он заявил, что операция ВСУ в Курской области уже охватила примерно 777 квадратных километров российской провинции, но ее значение — еще впереди. В Украине заверили, что не стремятся аннексировать вражеские земли. Однако, по словам Коэна, войска будут пытаться удерживать часть этой территории "в течение определенного периода времени".

"Мы можем быть уверены, что Путин начнет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть эту территорию", — отметил чиновник ЦРУ, добавив, что это будет "тяжелая борьба для россиян".

По его словам, главе Кремля придется "справиться с резонансом" внутри России из-за потери земель. Украина заявила о захвате уже 100 населенных пунктов на Курском направлении, тогда как ВС РФ движутся в восточной части Донецкой области.

В СМИ напомнили, что ранее Путин призвал брать за основу для переговоров "реалии на местах". Журналисты объяснили, что речь шла о захваченных его войсками территориях Украины, но теперь ВСУ контролируют территории Курской области РФ.

Напомним, в ISW предупредили, что Россия стремится остановить войну в Украине только после полной капитуляции. Вражеские чиновники уверяют, что прорыв ВСУ в Курской области сделал невозможным переговоры.

Российский "военкор" Владимир Романов сообщил, что в Курской области из-за атак FPV-дронов перекрыли важную трассу. Он обвинил ВС РФ в несвоевременном объявлении эвакуации.