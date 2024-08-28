Для РФ прорыв ВСУ в Курской области имеет меньшее значение, чем продвижение на Донбассе, — NYT

России до сих пор не удалось выбить ВСУ на границу с Украиной из-за недостаточного количества войск и приоритетов, говорят западные эксперты.

Related video

Для России отражение вторжения в Курской области имеет меньшее значение, чем продвижение на Донбассе. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, по мнению западных официальных лиц и военных экспертов, причина, почему России до сих пор не удалось отразить крупнейшее иностранное вторжение в ее страну со времен Второй мировой войны, проявляется не только в личном составе и отсутствии разведки на поле боя, но и в приоритетах.

"Застигнутая врасплох наступлением на Курск, Россия все еще более настроена на захват Покровска, города, который является ключевым логистическим центром на восточном Донбассе Украины", — говорится в сообщении.

"Украинское вторжение имело шокирующее влияние на россиян. Это не будет продолжаться вечно. Они соберутся вместе и отреагируют соответственно", — сказал Кристофер Г. Каволи, генерал армии США и главный командующий НАТО.

На сегодняшний день украинские войска контролируют около 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен почти 600 российских военных.

Официальные лица говорят, что за 3 недели после вторжения на Курском направлении, медленные, но постоянные успехи ВС РФ вблизи Покровска несмотря на ситуацию на Курщине выросли. Российские войска продолжают продвигаться к Покровску.

"Любое ослабление российского импульса, вызванное любой передислокацией, не заметно", — сказал военный аналитик Маркус Рейснер.

Напомним, что в Курской области перекрыли важную трассу, соединяющую Курск и Рыльск. Все из-за "нашествия" украинских дронов, которые летают над автодорогой.

Также сообщалось, что военнослужащих ВС РФ, которые прятались в женской колонии Курской области, а после штурма Вооруженных сил Украины сбежали, наградили знаками отличия "за мужество и отвагу".