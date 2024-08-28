Для РФ прорив ЗСУ в Курській області має менше значення, ніж просування на Донбасі, — NYT

Росії досі не вдалося вибити ЗСУ на кордон з Україною через недостатню кількість військ та пріоритети, кажуть західні експерти.

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Для Росії відбиття вторгнення в Курській області має менше значення, ніж просування на Донбасі. Про це пише The New York Times.

Як зазначає видання, на думку західних офіційних осіб і військових експертів, причина, чому Росії досі не вдалося відбити найбільше іноземне вторгнення в її країну з часів Другої світової війни, виявляється не лише в особовому складі та відсутності розвідки на полі бою, але й у пріоритетах.

"Заскочена зненацька наступом на Курськ, Росія все ще більш налаштована на захоплення Покровська, міста, яке є ключовим логістичним центром на східному Донбасі України", — йдеться в повідомленні.

"Українське вторгнення мало шокуючий вплив на росіян. Це не триватиме вічно. Вони зберуться разом і відреагують відповідно", — сказав Крістофер Г. Каволі, генерал армії США та головний командувач НАТО.

На сьогодні українські війська контролюють близько 100 населених пунктів у Курській області та взяли в полон майже 600 російських військових.

Офіційні особи говорять, що за 3 тижні після вторгнення на Курському напрямку, повільні, але постійні успіхи ЗС РФ поблизу Покровська попри ситуацію на Курщині зросли. Російські війська продовжують просуватися до Покровська.

"Будь-яке ослаблення російського імпульсу, спричинене будь-яким передислокуванням, не помітне", — сказав військовий аналітик Маркус Рейснер.

Нагадаємо, що у Курській області перекрили важливу трасу, що з'єднує Курськ і Рильськ. Все через "нашестя" українських дронів, які літають над автошляхом.

Також повідомлялося, що військовослужбовців ЗС РФ, які ховались у жіночій колонії Курської області, а після штурму Збройних сил України втекли, нагородили відзнаками "за мужність і відвагу".