Військових РФ, які ховались від ЗСУ у жіночій колонії, нагородили орденами "за мужність"
Глава Курської області Олексій Смірнов стверджує, що російські військовослужбовці відступили лише тоді, коли "український танк зруйнував будівлі на території колонії".
Військовослужбовців ЗС РФ, які ховались у жіночій колонії Курської області, а після штурму Збройних сил України втекли, нагородили відзнаками "за мужність і відвагу". Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов.
Сама виправна установа знаходиться у селі Мала Локня, Суджанського району.
За словами Смірнова, бійці мотострілецького батальйону російських військ "Північ" зайняли оборону у жіночій колонії та "заздалегідь евакуювавши цивільний персонал і ув'язнених, перетворили комплекс будівель установи на фортецю".
"Вони звели захисні споруди по периметру і героїчно утримували позиції протягом декількох днів. Під час спроби прорватися ЗСУ втратили кілька БМП і бронетранспортерів і близько сотні бойовиків", — заявив Смирнов.
За його ж словами, військовослужбовці РФ відступили "коли український танк зруйнував будівлі на території колонії й утримувати їх стало безглуздо".
За це військових нагородили орденом Святого Георгія та медалями "За військову доблесть" I ступеня.
Зазначимо, що за інформацією "Медійної ініціативи за права людини", у цій колонії перед обміном утримували українських полонених.
Нагадаємо, 23 серпня Сили оборони України штурмували в Курській області жіночу колонію у селі Мала Локня, яка розташована за 14 кілометрів від кордону.