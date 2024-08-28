Військових РФ, які ховались від ЗСУ у жіночій колонії, нагородили орденами "за мужність"

Глава Курської області Олексій Смірнов стверджує, що російські військовослужбовці відступили лише тоді, коли "український танк зруйнував будівлі на території колонії".

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Військовослужбовців ЗС РФ, які ховались у жіночій колонії Курської області, а після штурму Збройних сил України втекли, нагородили відзнаками "за мужність і відвагу". Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов.

Сама виправна установа знаходиться у селі Мала Локня, Суджанського району.

Виправна колонія у Малій Локні Фото: romandor

За словами Смірнова, бійці мотострілецького батальйону російських військ "Північ" зайняли оборону у жіночій колонії та "заздалегідь евакуювавши цивільний персонал і ув'язнених, перетворили комплекс будівель установи на фортецю".

"Вони звели захисні споруди по периметру і героїчно утримували позиції протягом декількох днів. Під час спроби прорватися ЗСУ втратили кілька БМП і бронетранспортерів і близько сотні бойовиків", — заявив Смирнов.

Місце розташування жіночої колонії у Малій Локні Фото: Скриншот

За його ж словами, військовослужбовці РФ відступили "коли український танк зруйнував будівлі на території колонії й утримувати їх стало безглуздо".

За це військових нагородили орденом Святого Георгія та медалями "За військову доблесть" I ступеня.

Зазначимо, що за інформацією "Медійної ініціативи за права людини", у цій колонії перед обміном утримували українських полонених.

Нагадаємо, 23 серпня Сили оборони України штурмували в Курській області жіночу колонію у селі Мала Локня, яка розташована за 14 кілометрів від кордону.