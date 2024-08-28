Военных РФ, которые прятались от ВСУ в женской колонии, наградили орденами "за мужество"
Глава Курской области Алексей Смирнов утверждает, что российские военнослужащие отступили лишь тогда, когда "украинский танк разрушил здания на территории колонии".
Военнослужащих ВС РФ, которые прятались в женской колонии Курской области, а после штурма Вооруженных сил Украины сбежали, наградили знаками отличия "за мужество и отвагу". Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Само исправительное учреждение находится в селе Малая Локня, Суджанского района.
По словам Смирнова, бойцы мотострелкового батальона российских войск "Север" заняли оборону в женской колонии и "заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, превратили комплекс зданий учреждения в крепость".
"Они возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. Во время попытки прорваться ВСУ потеряли несколько БМП и бронетранспортеров и около сотни боевиков", — заявил Смирнов.
По его же словам, военнослужащие РФ отступили "когда украинский танк разрушил здания на территории колонии и удерживать их стало бессмысленно".
За это военных наградили орденом Святого Георгия и медалями "За воинскую доблесть" I степени.
Отметим, что по информации "Медийной инициативы за права человека", в этой колонии перед обменом удерживали украинских пленных.
Напомним, 23 августа Силы обороны Украины штурмовали в Курской области женскую колонию в селе Малая Локня, которая расположена в 14 километрах от границы.