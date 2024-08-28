Военных РФ, которые прятались от ВСУ в женской колонии, наградили орденами "за мужество"

Глава Курской области Алексей Смирнов утверждает, что российские военнослужащие отступили лишь тогда, когда "украинский танк разрушил здания на территории колонии".

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Военнослужащих ВС РФ, которые прятались в женской колонии Курской области, а после штурма Вооруженных сил Украины сбежали, наградили знаками отличия "за мужество и отвагу". Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Само исправительное учреждение находится в селе Малая Локня, Суджанского района.

Исправительная колония в Малой Локне Фото: romandor

По словам Смирнова, бойцы мотострелкового батальона российских войск "Север" заняли оборону в женской колонии и "заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, превратили комплекс зданий учреждения в крепость".

"Они возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. Во время попытки прорваться ВСУ потеряли несколько БМП и бронетранспортеров и около сотни боевиков", — заявил Смирнов.

Место расположения женской колонии в Малой Локне Фото: Скриншот

По его же словам, военнослужащие РФ отступили "когда украинский танк разрушил здания на территории колонии и удерживать их стало бессмысленно".

За это военных наградили орденом Святого Георгия и медалями "За воинскую доблесть" I степени.

Отметим, что по информации "Медийной инициативы за права человека", в этой колонии перед обменом удерживали украинских пленных.

Напомним, 23 августа Силы обороны Украины штурмовали в Курской области женскую колонию в селе Малая Локня, которая расположена в 14 километрах от границы.